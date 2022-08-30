【比亞迪1211】「股神」巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億　料6月底起累減持逾17億元比亞迪大貨

▲ 【比亞迪1211】「股神」巴菲特減持比亞迪133萬股、套現3.68億

比亞迪 （01211） 遭「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）減持，上周三（24日）場內減持133.1萬股，每股平均價約277.1016元，套現3.69億元，持股量由20.04%降至19.92%或2.19億股。

據比亞迪中期業績披露，截至6月底，巴菲特旗下巴郡原持有2.25億股比亞迪，對比最新持股量的2.19億股，減少628.1萬股，若以上周三沽貨均價277元推算，累計減持貨值17.4億元。

「股神」巴菲特在大中華股市唯一持股逾5%的股份就是比亞迪，今年7月11日，聯交所中央結算系統（CCASS）倉位突然增加，當中約2.25億股比亞迪調入花旗倉位，由於股數與巴菲特的比亞迪持股數目一致，故惹來巴菲特部署減持疑雲。

巴菲特在2008年9月以每股8元，買入2.25億股比亞迪股份，作價僅18億元。

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記者：李哲毅