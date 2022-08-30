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【展覽復常】鐘表展９月７日舉行　主辦方料消費券仍有幫助

商業 17:20 2022/08/30

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香港鐘表展及第10屆國際名表薈萃的實體展，將於9月7至11日舉行，今年除了開放予業內買家外，亦開放予公眾人士入場。（李智美攝）

香港鐘表展及第10屆國際名表薈萃的實體展，將於9月7至11日舉行，今年除了開放予業內買家外，亦開放予公眾人士入場。貿發局副總統張淑芬稱，消費券效應仍在，料可推動市民購物。

【旅遊復甦】Booking.com第二季業績公佈　旅遊業趨向疫前水平

張淑芬指出，入場人士可同時參觀超過280個鐘表及時裝品牌的最新產品。並認為消費券效應仍在，料有不少市民使用消費券入場購物。

同時，大會亦安排了多項節目，包括邀請了自創手表品牌Eoniq的80後青年企業家黎鈞國，聯同DIY Watch Club主持工作坊，帶領市民親手製作機械腕表。

市民更可以參加幸運大抽獎，贏取名貴腕表、時尚飾品及餐飲禮券等豐富獎品，及於「競投精明眼」環節以一折起拍價競投心儀腕表。市民可於展會網站下載電子購物優惠券，以展會價購買腕表。

奧運及殘奧金牌得主特製腕表　同步亮相

今次展覽更會展出奧運及殘奧金牌得主的特製腕表，運動員主角包括2020年東京奧運女子射擊十米氣步槍金牌得主楊倩，及有「中國射擊教父」之稱、分別在1992年巴塞隆拿奧運及2004年雅典奧運奪得男子射擊十米氣步槍金牌的王義夫等。

【企業轉型】Olympus出售顯微鏡業務　集中發展醫療科技

【有機市場】商戶增設小包裝產品吸新客　貴價產品上千元亦有捧場客

記者：李智美

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