泰國料下半年迎750萬旅客 收益預超863億元

泰國早前已大幅放寬邊境防疫措施，重新迎接國際旅客。當地政府估計，下半年將迎接約750萬名國際旅客來訪，收益將達4000億泰銖。泰國旅遊業恢復進度理想，央行及政府希望可緩解近來急升的通脹率。

泰國為催谷旅遊業 延長免簽證旅客逗留期限至45日 【下一頁】

泰國政府副發言人叻差達（Rachada Dhnadirek）周二（30日）發表，預計今年7月至12月間將有約750萬名國際旅客入境，數目較一年前大幅增加1,840%，全年預料抵境旅客人數將回升至千萬名水平。

叻差達預期，旅遊業收益將達4000億泰銖（約863.2億港元），並指政府有意進一步加速恢復旅遊業。但叻差達表示，俄烏戰爭﹑新冠肺炎疫情持續爆發及通脹是阻礙當地旅遊業復甦的主要障礙。

泰國早前宣布全面廢除多數入境防疫限制，近日更允許10月至明年3月期間延長外國旅客的逗留期限，支持經濟復甦。50多個地區免簽證旅客的逗留期限，將由目前的30日延長至45日。至於18個地區持落地簽證入境旅客逗留期限，則由目前的15日延長1倍至30日。

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受益於旅遊業恢復，泰國商務部數據顯示，今年首7個月內近550間新公司尋求獲得經營許可，較去年上升169%。

泰國央行數據顯示，疫情大流行前的2019年時，旅遊業佔泰國本地生產總值約12%，20%職位來自旅遊業。當年近4,000萬國際旅客來訪，收益達600億美元（約4,709億港元）。

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責任編輯：吳漢培