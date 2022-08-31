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【HKTVmall母企】香港科技探索走高17%　上半年多賺33%至1.28億　未來18個月力拓第三方物流及獨立網店方案　下調全年GMV目標

股市 09:37 2022/08/31

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【HKTVmall母企】香港科技探索上半年多賺33%至1.28億　未來18個月力拓第三方物流及獨立網店方案　下調全年GMV目標

本地網購平台HKTVmall 母企香港科技探索 （01137） 公布上半年業績，期內營 業 額19.22億元，按年增26.6%；純利約1.28億元，按年增33.4%；每股盈利約0.14元，派中期息0.08元。

香港科技探索現走高17%，報5.54元。

問及消費券的刺激作用，財務總裁黃雅麗表示，留意到市民開始傾向將消費券用在日常消費，消費券帶動今年4月訂單量增超過3成，上半年網購佔有率升到64%，去年同期則為53.1%，黃雅麗稱，有信心網購滲透率會繼續提高。

香港科技探索管理層：技術人才不足 先聚焦兩大重點項目

對於技術方案業務Shoalter Technology在印尼以至與IT合作的ESSE均遇上滑鐵盧，行政總裁（國際業務）劉志剛表示，公司近年從中吸取不少經驗，例如技術方案業務也視乎對方的營運能力及質素，日後若遇上強勁的合作伙伴，仍有意進行大型技術合作。

香港科技探索計劃暫停投放資源於一些非核心計劃，黃雅麗解釋，公司持續進行大量創新項目，但香港人力資源，尤其技術人才數目有限，故希望先作調整，並聚焦兩大項目包括第三方物流服務及以獨立網店方案。

冀HKTVmall銷售額提升至佔香港零售市場的4至5%

香港科技探索旗下HKTVmall上半年訂單總商品交易額（GMV）為41.86億元，增加37.7%。期內1P及3P業務的整體毛利率及混合佣金率約23.5%，按年降1個百分點；平均每日訂單量增加4.64萬張，按年增27.1%。此外，上半年錄得110.7萬名獨立客戶，按年增長23.5%。

香港科技探索期望未來數年HKTVmall的銷售額可提升至佔香港零售市場的4至5%，然而集團認為，在有限的資訊科技及產品開發資源下，決定會暫停投放資源於一些非核心計劃，例如簡易版應用程式和數據共享庫，只會維持目前的服務水平。

下調全年GMV 目標至80億元

集團強調，日後會更集中資源，協助商戶及品牌發展及增進其網上業務，在未來的十八至二十四個月，將集中發展兩個大型項目，包括等三方物流服務及以HKTVmall用戶流量支持的獨立網店方案。

香港科技探索稱，全年GMV目標會由80億至85億，元更新至80億元；配送成本佔GMV由12%至13.5%降至11.8%。

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記者：李哲毅

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港股 香港科技探索（01137）

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