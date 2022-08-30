▲ 【HKTVmall母企】香港科技探索上半年多賺33%至1.28億 未來18個月力拓第三方物流及獨立網店方案 下調全年GMV目標

本地網購平台HKTVmall 母企香港科技探索 （01137） 公布上半年業績，期內營 業 額19.22億元，按年增26.6%；純利約1.28億元，按年增33.4%；每股盈利約0.14元，派中期息0.08元。

香港科技探索旗下HKTVmall上半年訂單總商品交易額（GMV）為41.86億元，增加37.7%。期內1P及3P業務的整體毛利率及混合佣金率約23.5%，按年降1個百分點；平均每日訂單量增加4.64萬張，按年增27.1%。此外，上半年錄得110.7萬名獨立客戶，按年增長23.5%。

冀HKTVmall銷售額提升至佔香港零售市場的4至5%

香港科技探索期望未來數年HKTVmall的銷售額可提升至佔香港零售市場的4至5%，然而集團認為，最大的競爭是來自內部的資源限制，在有限的資訊科技及產品開發資源下，發展更多新的計劃，故將會暫停投放資源於一些非核心計劃，例如簡易版應用程式和數據共享庫，只會維持目前的服務水平。

集團強調，日後會更集中資源，協助商戶及品牌發展及增進其網上業務，在未來的十八至二十四個月，將集中發展兩個大型項目，包括等三方物流服務及以HKTVmall用戶流量支持的獨立網店方案。

香港科技探索稱，全年GMV目標會由80億至85億，更新至80億元；配送成本佔GMV由12%至13.5%降至11.8%。

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記者：李哲毅

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