【家居設計】全白裝修如何不單調？ 兩小口56萬翻新500呎窩居 簡潔留白盡顯格調

現代簡約風格是許多人最愛的室內設計風格，當中對色彩及材料的質感要求很高，達致以簡勝繁的效果。今期《精明裝修》介紹的裝修單位是位於將軍澳的慧安園，間隔為3房2廳，單位的實用面積為500平方尺，由80後夫婦兩小口居住。雖然屋主是新置業，但因為單位殘舊需要全拆裝修，而設計師考慮到屋主的需求，平衡家居的實用性、美感及細節，用了近56萬元翻新安樂窩，呈現出現代簡約風格當中俐落的設計。

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由大門進入屋內，可見客廳多處留白，予人闊落的感覺。設計師指，全屋採用了經典又不過時（Timeless）的白色為主調，簡潔卻不落俗套，而屋主亦很滿意裝修後的成果，大大提升空間感及自然光線，設計師在白色空間中擺放深色的家具，如梳化及電視櫃，能從中創造視覺焦點。

設計師指，屋主在置業時碰上疫情嚴重的時期，夫婦兩人因此多了時間留在家中工作及休息，空閒時喜歡下廚、焗麵包及烘焙，因此在構思設計時，需滿足屋主的日常生活需要。在選材及設計方面，屋主要求客廳的櫃身不要採用木飾面，避免太沉實傳統的設計，最後採用白色及淺灰色飾面，呼應了客廳的整體顏色，與設計及配搭恰到好處，不會過分浮誇。

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單位最大改動的位置是房間的間隔，設計師重新規劃空間，並修飾天花陣位，提升整體空間感，這方面也是業主最喜歡的部分。單位原本是三房間隔，空間較為壓迫及沒有自然光，業主希望改動牆身，從而增加空間感，並劃分不同活動空間，例如客廳梳化後面有一個健身空間，另一邊的開放式廚房則是活動及交流的空間，另保留兩間房間，分別當成睡房及工作空間。

在設計傢俬時，儲物方面亦配合屋主平日活動及興趣收藏，並考慮到要收納一輛單車，因此在設計家具時，需要提高儲物的空間，並需要方便取出，而多櫃門的設計卻不會有壓迫感，亦能保持空間整齊。

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＊圖片及資料由 MMH Interior Design 提供

具體費用： 清拆及泥水工程：約127,000元 油漆：約52,000元 水電工程：約58,000元 木工工程：約290,000元 雜項：約33,000元 全工程合計：約560,000元

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責任編輯：龍紀瑩