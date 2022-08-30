【新股IPO】途虎養車重新遞交上市申請 騰訊持股逾19%

消息指，今年1月申請來港上市的內地綫上汽車服務平台途虎養車，已再度遞交來港上市申請，計劃以同股不同權架構上市，高盛、中金公司、美銀及瑞銀擔任聯席保薦人。此前有傳途虎養車將棄美赴港上市，目標集資最多4億美元。

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根據途虎養車最新的初步招股文件顯示，截至今年6月底止，公司有約8640萬名註冊用戶，上半年收入達54.68億元人民幣，按年微跌少過0.2%，期內虧損為9.51億元人民幣，較2021年同期的31.24億元人民幣大幅減少；按非國際財務報告準則計，中期錄經調整EBITDA虧損2.36億元人民幣。

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途虎養車自2013年曾進行過多輪融資，並分別引入騰訊（00700）、一汽股權投資、百度（09888）、凱雷、君聯資本、紅杉中國、啟明、高瓴資本等投資者，其中騰訊持有途虎養車上市前約19.41%股權，為最大機構股東。

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記者：張以正