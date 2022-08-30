  • 29°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】途虎養車重新遞交上市申請 騰訊持股逾19%

股樓投資 17:10 2022/08/30

分享：

分享：

消息指，今年1月申請來港上市的內地綫上汽車服務平台途虎養車，已再度遞交來港上市申請，計劃以同股不同權架構上市，高盛、中金公司、美銀及瑞銀擔任聯席保薦人。此前有傳途虎養車將棄美赴港上市，目標集資最多4億美元。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

根據途虎養車最新的初步招股文件顯示，截至今年6月底止，公司有約8640萬名註冊用戶，上半年收入達54.68億元人民幣，按年微跌少過0.2%，期內虧損為9.51億元人民幣，較2021年同期的31.24億元人民幣大幅減少；按非國際財務報告準則計，中期錄經調整EBITDA虧損2.36億元人民幣。

    點擊圖片放大
    +6
    +5


途虎養車自2013年曾進行過多輪融資，並分別引入騰訊（00700）、一汽股權投資、百度（09888）、凱雷、君聯資本、紅杉中國、啟明、高瓴資本等投資者，其中騰訊持有途虎養車上市前約19.41%股權，為最大機構股東。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

開啟hket App，閱讀全文
騰訊控股（00700） 騰訊 IPO 港股

上一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】周杰倫新作 《最偉大的作品》

下一篇文章

【新股IPO】洪九果品6689傳以下限每股40元定價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊
【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款