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【富豪排名】印度首富阿達尼躍升全球第三大富豪 僅次於馬斯克及貝索斯

環球政經 18:19 2022/08/30

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根據最新的全球實時富豪榜，印度富豪阿達尼（Gautam Adani）躍升為全球第三大富豪，在富豪榜上僅次於Tesla CEO馬斯克和和亞馬遜創始人貝佐斯，Gautam Adani目前的淨資產約為1374億美元，旗下主要業務涉足數據中心到水泥、媒體和氧化鋁等各個領域，並且該集團目前擁有印度最大的私營港口和機場運營商、城市燃氣分銷商和煤礦商。

【打卡好去處】《明日戰記》上映4日票房破2,000萬 即日起銅鑼灣舉行免費電影道具展覽 同場發售紀念品及周邊產品【下一頁

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

今年迄今，阿達尼的財富就增加了609億美元，是全球財富增長最快的富豪。專家在分析時指出，阿達尼的資產增值主因是由於他成功捉緊印度的未來發展方向。據了解，自2020年以來，阿達尼旗下有些公司的股價漲幅超過了10000%，市盈率達到750倍。阿達尼在今年2月成為亞洲首富，並在4月份成為千億美元富豪，上個月超過微軟聯合創始人比爾蓋茨，成為全球第四大富豪。

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

另外，美國一些全球最富有的億萬富翁最近期捐出大部分財富也是阿達尼排名快速上升的原因，今年7月，比爾蓋茨便宣布將捐贈出200億美元，而股神巴菲特最近也捐出了350多億美元。

【券商點睇】持續受益於油服景氣復甦 中海油服使用率提升【下一頁

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記者：鄭日棱

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