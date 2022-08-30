伊拉克什葉派領袖退出政壇 支持者觸發衝突最少30死

伊拉克政治動盪升級，當地勢力龐大的什葉派教士薩德爾周一（29日）宣布退出政壇，觸發支持者闖入首都巴格達綠區的政府大樓，與安全部隊發生衝突，造成最少30人死亡、數十人受傷。伊拉克軍方宣布全國宵禁。

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伊拉克自去年10月國會大選以來一直陷於政治動盪，雖然著名反伊朗什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）領導的「薩德爾運動」（Sadrist Movement）成為國會最大黨，但各黨派一直無法就籌組聯合內閣達成共識，伊拉克至今處於無政府狀態。

薩德爾周一突然在Twitter宣布退出政壇，並關閉所有與政黨有關的機構，觸發支持者闖入巴格達綠區的「共和國宮」（Republican Palace），並封鎖附近道路及政府大樓，與安全部隊及薩德爾競爭對手的支持者發生衝突，首都持續傳出槍聲及炮彈聲。

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軍方即日宣布於當地時間晚上7時實施全國宵禁，看守總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）暫停內閣會議，禁止安全部隊對示威者用實彈，並促請有影響力教士協助調停及制止暴力。薩德爾同日亦宣布絕食，直到衝突結束。

外媒引述當地醫護人員指，最少有30人在綠區衝突中喪生、另有約700人受傷，包括110名安全部隊成員。

薩德爾此前亦曾宣布退出政壇，以及解散效忠於他的民兵組織，但其後再重新參與政治活動。薩德上月動員支持者佔領國會，上周亦發聲呼籲解散國會，希望解決政治彊局。

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責任編輯：郭麗明