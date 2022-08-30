  • 30°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│物流股】嘉里物流半年核心純利增96%至23.7億元　派中期息28港仙、管理層料供需均面挑戰至明年恢復

股市 18:32 2022/08/30

分享：

分享：

【業績│物流股】嘉里物流半年多賺39%至480億元　派中期息28港仙、管理層料供需均面挑戰至明年恢復

嘉里物流  （00636） 公布截至6月底止業績，收入按年增38.6%至480.34億元；純利按年118%至23.77億元；核心純利增長95.7%至23.72億元；中期息按年多派32.7%至28港仙，嘉里物流全日升1%至16.54元，以此計算現價股息率約3.02厘。

供需均面臨挑戰 料明年將恢復正常

集團總裁馬榮楷指，消費者負擔能力倒退以致消費需求疲弱，如燃油、能用及食品價格高企；疫後外遊增加亦對各類製成品需求下降，海外買家訂單減少；歐美庫存多現庫存過剩問題，料需幾個月才能消化。

馬榮楷亦指，供應鏈方面則尚未恢復正常，仍需面對歐洲罷工問題，美國倉庫短缺問題，料明年首兩季才恢復正常，但仍對前景感到樂觀，早前正物色越南河內地區貨倉，預計年底將於南亞地區加入幾個貨倉來往歐美。

以業務劃分，當中綜合物流業務收入按年3.4%至65.2億元，中國地區期內因防疫封控以致製造業活動減少，溢利倒退11%；電子商貿及快遞服務則倒退8.9%至30.6億元，集團指泰國業務早前正處價格戰，料有關KETH業務將於年底達至收支平衡；國際貨運收入按年增53.9%至384.5億元

資產負債比率按年增加29.4個百分點至58.4%。

對外合作方面，在5月開始作順豐航空獨家全球貨運銷售總代理，同時將順豐控股在中國以外地區業務整合至集團環球網絡之中。集團預計有關合作將為雙方帶來協同效應；4月獲Topocean加盟成集團成員，預計將為太平洋貿易路線增加機遇。

重溫嘉里物流去年全年業績，可瀏覽【下一頁】

相關文章：

【HKTVmall母企】香港科技探索上半年多賺33%至1.28億　未來18個月力拓第三方物流及獨立網店方案　下調全年GMV目標

【業績｜物流股】快狗打車GOGOX上半年營收增15.5%　經調整虧損擴大34%至1.2億人幣

【業績｜物流】圓通速遞半年純利增26%至1億人幣

記者：宋佩恩

港股 業績公布 嘉里 物流營運股 嘉里物流（00636）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【港股市況】新東方在綫大升26%　阿里巴巴、騰訊、滙豐逆市穩　恒指期結日跌74點（不斷更新）
【港股市況】新東方在綫大升26%　阿里巴巴、騰訊、滙豐逆市穩　恒指期結日跌74點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升241點　納指期貨升1.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升241點　納指期貨升1.2%（不斷更新）
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款