【業績│物流股】嘉里物流半年核心純利增96%至23.7億元　派中期息28港仙、管理層料供需均面挑戰至明年恢復

▲ 【業績│物流股】嘉里物流半年多賺39%至480億元 派中期息28港仙、管理層料供需均面挑戰至明年恢復

嘉里物流 （00636） 公布截至6月底止業績，收入按年增38.6%至480.34億元；純利按年118%至23.77億元；核心純利增長95.7%至23.72億元；中期息按年多派32.7%至28港仙，嘉里物流全日升1%至16.54元，以此計算現價股息率約3.02厘。

供需均面臨挑戰 料明年將恢復正常

集團總裁馬榮楷指，消費者負擔能力倒退以致消費需求疲弱，如燃油、能用及食品價格高企；疫後外遊增加亦對各類製成品需求下降，海外買家訂單減少；歐美庫存多現庫存過剩問題，料需幾個月才能消化。

馬榮楷亦指，供應鏈方面則尚未恢復正常，仍需面對歐洲罷工問題，美國倉庫短缺問題，料明年首兩季才恢復正常，但仍對前景感到樂觀，早前正物色越南河內地區貨倉，預計年底將於南亞地區加入幾個貨倉來往歐美。

以業務劃分，當中綜合物流業務收入按年3.4%至65.2億元，中國地區期內因防疫封控以致製造業活動減少，溢利倒退11%；電子商貿及快遞服務則倒退8.9%至30.6億元，集團指泰國業務早前正處價格戰，料有關KETH業務將於年底達至收支平衡；國際貨運收入按年增53.9%至384.5億元

資產負債比率按年增加29.4個百分點至58.4%。

對外合作方面，在5月開始作順豐航空獨家全球貨運銷售總代理，同時將順豐控股在中國以外地區業務整合至集團環球網絡之中。集團預計有關合作將為雙方帶來協同效應；4月獲Topocean加盟成集團成員，預計將為太平洋貿易路線增加機遇。

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記者：宋佩恩