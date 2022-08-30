印度首富成全球第三大富豪 僅次馬斯克及貝索斯

印度近年經濟發展迅速，帶動當地富商在全球財富排行榜節節上升。彭博富翁排名榜顯示，印度首富阿達尼已成全球第三大富豪，其身家排名僅次於美國特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克及亞馬遜公司創始人貝索斯。外界估計阿達尼身家總值高達1,370億美元（約1.07萬億港元），是亞洲首人位列財富榜第三位。

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彭博旗下的億萬富翁指數（Billionaires Index）顯示，阿達尼（Gautam Adani）身家超越奢侈品龍頭LVMH行政總裁Bernard Arnault，成全球第三大富豪。阿達尼身家和其他富豪一樣，在疫情期間急劇增加，現時估計高達1,370億美元。

彭博億萬富翁指數全球頭十富豪

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阿達尼為全球富豪排名榜中，首名亞洲人位列前三，並早在今年2月時正式成為印度首富。他現時身家僅次於馬斯克（Elon Musk）及貝索斯（Jeff Bezos），兩人身家分別估值2,510億美元（約1.96萬億港元）及1,530億美元（約1.19萬億港元）。

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阿達尼在印度經營農產品貿易、港口、礦山及能源，近年亦有涉足綠色能源、機場、數據中心、數碼服務和媒體等業務。他上周亦宣布，收購《新德里電視台》（NDTV）。《彭博社》報道指，受惠於近期煤炭使用量增加，其身家最近數月亦有顯著增長。

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責任編輯：李俊儀