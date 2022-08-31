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【緣份到了@iM網欄】真正的財富不是金銀財寶，而是止息貪念

名人薈萃 10:00 2022/08/31

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說到財富，很多人都會想到金錢、地位、車子、房子、金銀珠寶……真的是這樣嗎？能給人帶來真正幸福的財富又是什麼呢？讓我們來看一個有關財富的故事吧！

從前，有一個婆羅門國家名叫多味象，這個國家的國王信奉外道。

一天，國王發了善心要行大布施，於是就把很多珍寶堆積如山，只要有需要的人來，就隨他們自取一把而去。

經過數日，寶山的珠寶未見減少。佛陀知道度化多味象王的因緣成熟了，於是化作一位修行人來到多味象國。

國王對修行人說：「你需要什麼盡管拿去，不要覺得為難。」

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修行人回答：「我從遠方而來，想要乞討一些珍寶回去蓋我的房舍。」

國王說：「好吧，你自己取一把回去吧！」

修行人取了一把珍寶，走了七步又回頭把珍寶放回原位。

國王奇怪地問他：「難道你不要珍寶了嗎？」

修行人回答：「這些珍寶只夠建房舍用，如果我要再娶媳婦的話，恐怕就不夠，我想還是不用拿了。」

國王說：「那你就再取三把回去吧！」

修行人再次取了珍寶之後，走了七步，又回頭把珍寶放回了原位。

國王不解地問：「你怎麼又放回來了？」

修行人回答：「這些雖然夠娶媳婦，可是沒有奴婢、沒有牛馬和田地，日子怎麼過呢？我看還是算了吧！」

國王說：「那你就再取七把吧！修行人取七把珍寶之後，走了七步，又再一次把珍寶放回去。

國王忍不住又問他原因，修行人感慨地說：「大王啊！如果家中男女嫁娶時，這些珠寶一定不夠用的，乾脆我就不要算了。」

國王說：「那麼這座寶山就全部送給你好了。」

修行人接受了之後，過了不久又捨棄，最終又送還給國王。國王心中不禁生起了極大的疑惑，就問修行人：「我已經送你無量的珍寶，你的生活應該不會有什麼問題了，你為什麼又把它歸還給我呢？」

修行人回答：「大王！人活在世間沒有幾年，人生無常，旦夕難保。就算再多的珍寶也無法滿足貪欲，只有徒增煩惱痛苦罷了，不如放下貪念追求佛道，如此才能得到真正的解脫。」

國王聽了之後，覺得很有道理，對修行人生起了恭敬心。於是修行人踴身於空中，發出佛光。國王頓然領悟，從此信奉佛教。

故事中佛陀化顯的修行人三番五次去拿珠寶，最後都退回給了國王。修行人這種煞費苦心，恰恰是為了引導國王，讓國王明白到底什麼才是真正的財富的一種善巧方便吧。

世俗上的這些所謂財富也許能給人帶來短暫的幸福，然而榮華富貴只不過是過眼雲煙，如夢幻泡影，總有一天都會無常的，一切都不值得執著。對於不懂因果和無常的道理、不懂惜福的人來說，這些所謂的財富，也許在給擁有者帶來幸福的同時，還會造下諸多惡業，從而帶來無盡的煩惱、痛苦，最終墮入輪回之中。

因此，只有放下對世俗名利的貪念和追逐，求學佛法，才能福慧圓滿，直至解脫成就。這才是真正的永恒的財富！

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 賴櫻華

欄名 : 緣份到了

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