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【移民英國】港家庭一家四口想到英國展開新生活 手頭僅得100萬元現金 父母齊打工同時照顧兩幼童可行嗎?

理財智慧 18:13 2022/08/30

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近年不少人移民到外地，英國是其中一個熱門地。合資格香港居民可以申請英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」簽證移民英國，持有BNO的香港居民及其家屬，便可申請BNO簽證移民英國。過去數月更是移民到英國的高峰期。

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最近有港父母在網上移民交流區向網民查詢，指一家四口只持有100萬現金，希望到英國重新開始新生活，想知道以上金額是否足夠在英國生活。他們也表示自己的兩個孩子仍年幼，想知道移民到英國後，有沒有可能夫婦二人都一起工作之餘，亦可以照顧到小朋友？

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此帖文一出，即引來大量網民回應，不少網民認為以金額足夠樓主生活，有人認為：「足夠支持一年生活應該冇問題。睇唔睇到細路要看你做甚麼工作。WFH當然可以。否則可能要做輪班工作就小朋友返學時間。」

「如果係香港都生存到，世界上無地方難到你。」

「唔明點解唔夠！住倫敦就唔夠嘅」

「唔會唔得，事在人為。當然有可能兩公婆都要做嘢，工作時間同收入上作出遷就以照顧細路」

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也有不少網民建議樓主要三思，指出困難較大，特別是兩個人一起工作再照顧小朋友特別困難，「唔想潑冷水，但真係困難重重。一個人做肯定唔夠，兩個人做肯定夠支付租金，水、電、煤、市政稅及生活費。但照顧小朋友的時間很難解決，捱到小朋友夠16歲會好辛苦。」

【職場熱話】頂替上司工作一年 最終升職冇自己份 打工仔嘆「打完齋唔要和尚」，詳見【下一頁

「就算中部地區。三房單位都要租800鎊。再加入市政稅。水電煤。四個人伙食，預1,800至2.000鎊『走唔甩』，一個人做盡都未必得。2個人做一定得，但攪唔掂湊細路。」  

「兩個人做野不是無可能，要一個通宵10至6，另一個返早更6至2，就有可能。4歲以上的小朋友，返全日，同時要住近校才方便你工作走位，3點左右接送而且買餸煮飯家務一手包辦，返完通宵送完仔女返學9點，訓到5點先有精神返工，除非有4大長老是但一位跟埋嚟就生活輕鬆。」

「得一個人工作，另一個要照顧2個小朋友，咁一個人要養4個，一定好吃力！好快會家嘈屋閉，我就唔睇好！」

 

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

 

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記者：陳詠妍

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