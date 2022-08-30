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【中概股】富途次季經調整淨利按年升25%　客戶總資產下降13.8%

股市 16:46 2022/08/30

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【中概股】富途次季經調整淨利按年升25%　客戶總資產按年下降13.8%

騰訊 （00700） 有份的經紀和財富管理平台富途（美：FUTU）次季總收入按年增長10.8%至17.47億元，盈利升兩成至6.42億元，非公認會計原則，經調整淨利按年增長25.1%至6.885億元。

富途現盤前升3%，報47.71美元。

期內，富途付費客戶總數按年增長38.6%至1,387,146名。註冊客戶總數按年增長 30.5%至3,021,790人。用戶總數按年增長20%至 1860萬名。客戶總資產按年下降13.8%至4,336億元。第二季度日均客戶資產為3,806億港元，較2021年同期下降19.1%。另外，至次季底，公司擁有276家IPO和IR客戶，以及519家ESOP客戶，分別按年增長48.4%和97.3%。

第二季度總成交量按年增長2.4%至1.3萬億元，其中美股成交量8,971億元，港股成交量4,236億元，滬港通股票成交量為233億元。融資融券餘額按年下降12.4%至289億元。公司指，美國股票交易的連續上漲主要是由於市場波動加劇，槓桿和反向ETF的成交量增加。

富途董事長兼首席執行官李華先生表示，第二季度，公司新增了超過6萬付費客戶，使上半年的付費客戶增長達到14.3萬。有機增長再次貢獻了超過 50% 的新付費客戶。股市表現疲弱拖累了除香港以外所有市場的客戶增長，我們在香港就綠色債券發行開展了針對性的營銷活動，並吸引了大量客戶。即使市場急劇調整，公司當季度客戶保留率仍保持在98%以上。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

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編輯：姚卓然

 

股票 富途（美：FUTU） 中國概念股 綠色債券 美股 IPO

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