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【周大調富格曲@iM網欄】周杰倫新作 《最偉大的作品》

名人薈萃 17:22 2022/08/30

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最近，朋友傳來短訊，查問一份小提琴譜。還以為是考試或比賽曲目，原來是周杰倫的新作《最偉大的作品》。歌名夠霸氣，上網看看其音樂影片 (MV)，的確頗有心思。只短短一個多月，該影片就吸引了差不多2,000萬人次點擊觀看，絕不簡單。
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《最偉大的作品》的MV製作非常細緻、嚴謹。除了音樂之外，不論畫面構圖、故事大綱以至後期製作都非常講究。據聞，短短10分鐘的影片，製作費就高達350多萬港元。影片於法國取景，處處充滿古典味。片中首先出現的百貨公司La Samaritaine美輪美奐，建於1869年，現為LVMH集團所有。為了配合古典風格，周杰倫亦用上一部價值700多萬港元的古董鋼琴。靚琴靚景之外，後期製作亦邀請了３間頂尖的視覺特效公司參與。其中，參與製作的數字王國（Digital Domain Holdings Limited）先後憑《奇幻逆緣》，《創戰紀》和 《鐵達尼號》，3次榮獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」，實力不容置疑。

音樂方面，除了主角周杰倫外，亦請來國際著名小提琴家陳銳及鋼琴家朗郞，陣容鼎盛。這個流行與古典樂手的殿堂級配搭，相信吸引了不同國家、不同年紀、不同喜好的樂迷。事實上，周杰倫的音樂巧妙地將古典音樂與流行曲兩者融合在一起，又唱、又 rap、又 Hip-hop，給人一種煥然一新的感覺。此外，製作團隊表示，拍攝影片時只有音樂，還未填上歌詞。填詞人都是以 MV 片段為創作藍本。

影片中，周杰倫穿梭時空，遇上1920年代的藝術家，包括有 Salvador Dalí，René Magritte，Claude Monet，著名法國華裔畫家常玉及詩人徐志摩。當中亦加插了周杰倫喜愛的魔術表演，內容非常豐富。

其中，周杰倫與郎朗「鬥琴」的一段，令人想起電影《不能說的秘密》。當年的確有過一陣熱潮，吸引了一眾鋼琴學生「苦練」電影中鬥琴的樂段。提起「鬥琴」，外語片《聲光伴我飛》亦有「鬥琴」一幕。男主角本身為船上一名棄嬰，養父替他改名為Danny Boodman T. D. Lemon 1900，一個很長的名字，一般簡稱「1900」。劇中，1900為一名無師自通的鋼琴奇才，一生在船上過活，從未下船。而有爵士樂始創人之稱的Jelly Roll Morton則特意登船，希望跟1900一較高下。主角1900起初隱藏實力，未有出真功夫。但見 Morton 有一股「不分高下誓不休」之勢，1900只好展現真正實力，最後以一段快速、強而有力的樂曲作終結。一曲既終，1900將未點的香煙輕輕放在鋼琴弦綫上。不一會，琴弦的餘溫將香煙燃點起來。

用鋼琴點煙，entertaining 又有型。

Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

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撰文 : Kalvin Chau（周雋賢）

欄名 : 周大調富格曲

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