【汽車業】豐田7月全球產量跌8.6%至70.65萬輛　連續4個月不達生產目標

▲ 豐田7月全球產量跌8.6%至70.65萬輛 連續4個月不達生產目標

豐田汽車今日公布7月數據，豐田今年7月全球產量合共達70.65萬輛，按年下跌8.6%，同時亦低於公司在6月份定下的80萬輛生產目標。受疫情以及零部件缺失等因素，豐田年內數次調整生產計劃，惟計及7月，豐田已經連續4個月沒有達生產目標。

豐田旗下所有品牌的7月全球銷售量接近87.28萬輛，按年下跌6.2%，是連續第11個月低於去年同期水平。豐田表示，受新冠疫情在全球蔓延、半導體需求增加導致零部件供應短缺，豐田7月份的銷售量及產量均低於去年水平。

而在日本市場，豐田7月份整體銷量為15.47萬輛，按年下跌20.5%，市場份額亦較去年同期下跌7.3個百分點至44.3%。而日本以外的全球市場7月份合共銷售71.8萬輛，按年下跌2.5%。

生產方面，今年7月豐田合共生產83.52萬輛汽車，按年下跌6.9%，是連續4個月較去年同期有所下降。當中，日本生產量按年跌24.7%至30.3萬輛；日本以外市場的產量按年增7.7%至53.22萬輛。

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記者：梁安琪