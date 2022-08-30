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【工行1398】工行上半年按年多賺4.9%　6月底涉內房公司的貸款不良率升至5.47%、H股業績公告有紀錄以來新高

股市 19:52 2022/08/30

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【工行1398】工行上半年按年多賺4.9%　6月底涉內房公司的貸款不良率升至5.47%

工商銀行  （01398） 今年上半年純利1715.06億元（人民幣，下同），按年增4.9%；每股收益0.47元，按年增2.2%。截至6月底，房地產業不良貸款金額387.62億元，較去年底增14.6%；房地產業不良貸款率5.47%，是2008年初開始在業績公告公布該數值新高，較去年底增0.68個百分點。

個人住房貸款不良率0.31%

個人住房貸款方面，截至6月底，不良貸款金額202.55億元，不良貸款率0.31%，分別較去年底增47.95億、增0.07個百分點。

工行上半年營業收入4437.88億元，按年增4.1%。利息淨收入3514.25億元，按年增4.5%，手續費及佣金淨收入760.17億元，按年增0.1%。資產減值損失1336.22億元，按年增7.3%。

上半年淨利息收益率2.03%，按年降0.09個百分點。6月底，該行整體不良貸款率1.41%，較去年底降0.01個百分點；逾期貸款率1.2%，降0.03個百分點；撥備覆蓋率207.03%，升1.19個百分點；核心一級資本充足率13.29%，降0.02個百分點。

相關文章：【農行1288】農業銀行上半年按年多賺5.5%　內房不良貸款金額及不良率較去年底雙升

相關文章：【內銀業績】交通銀行上半年按年多賺4.8%　信用減值損失增11.3%　內房不良貸款及不良率雙升

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

編輯：胡學能

 

港股 工商銀行（01398）

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