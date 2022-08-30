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【搜游食誌@iM網欄】盛名所累 「魔廚名人坊」失準

名人薈萃 18:53 2022/08/30

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餐飲業的頂尖業界精英，時常都會推出「四手」聯袂演繹創新菜式，探索食材的運用、突破烹飪技巧、優化味道的體驗，共享資源，期望給市場、美食愛好者一場令人流連忘返的味蕾旅行; 但近日一場「魔廚名人坊」叫人頗失望！

鷄蛋仔是香港的街頭美食，由60年代至今，魔廚以此跨幾代的情感元素創作他的「生活」料理。（圖片來自BO INNOVATION官網）

 

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魔廚叫人著迷是他們以份子料理烹飪技巧切合傳統中菜，不單一聲嘩然叫好，享用人不能再只憑視覺、嗅覺、味覺去感知他每道菜，魔廚令人欣賞是他對菜式由構思、烹飪、味道、展示都是讓享用人品味、消化一個個生活故事，有口福之樂，兼具精神的愉悅和飽足感，喚醒這些沉睡而又烙記腦海的生活故事，就是魔廚感動各種體制的評審人的共鳴匣子「情感」！

這道香煎鵝肝連藕夾不是因沒有魔廚「玩味」作風而失望，是連烹製菜式的基本功都粗疏忽略。

實在無法相信當晚的菜單，香煎鵝肝蓮藕盒和古法咕嚕肉是出自「魔廚」，簡直是驚嚇之作，蓮藕夾的炸物連翻炸都省卻，表層不酥脆又油膩，提不起食的勁度，頭盤就砸了這場飯局的氣氛！魔廚是身在現場，何解也允許上菜待客？費解？接下來連食幾道名人坊鄭錦富師傅的傳統粵菜，再上魔廚的古法咕嚕肉，心想應該可以一睹他的創作風采，期待是一個怎樣的咕嚕肉，當侍應上菜時，我真的叫自己繼續「估」這是什麼，根本就是一顆油炸厚粉漿裹肉，攪乜呀？食得我眉頭緊皺。

 

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鵝掌扣鮑魚算是令人滿意的一道菜，特別是柚皮，扣得絲絲入味又飽滿，鬆軟而不爛。

此次飯局共10道菜式，費用是不高，不過各道菜式的表現頗有落差，如果不是鄭師傅親身在現場打點，根本難以相信全是出自他的手藝。鵝掌扣鮑魚，「半隻」上，是我意想不到的，縱然鵝掌和柚皮做得非常不錯，半隻鮑魚食得我癮頭不上不下。乾撈翅本是大家拭目以待的吸睛菜式，參加此飯局者大部份都是饕客，珍饈也吃不少，不在乎量，在乎精。乾撈翅是非常講究烹煮的火候及功夫，因翅本身是乏味，要煨入味，又要保持翅針爽滑，入味時間的控制，掌握材料的煨、煮、燉時間，是巧手心機菜。席上的每碗翅，軟巴巴帶點糊的翅，如不加上湯，味道好淡薄。估計是主廚尚未與團隊合作順暢，好多事前功夫，明顯是做不足，菜式黯然失色！

此道叫人期待的乾撈翅，完全暴露廚師團隊未成熟，欠默契，準備功夫及掌握火候均有待改善。

粵菜是眾多菜系中，最講究掌握溫度，炸物、乾燒、燜燉、紅燒、爆炒……的完成菜式熱度是各不同，食物製作的流程至端到客人食用，均要保持最佳溫度，「贏在最後一公里」的關鍵。八子全鴨是保持水準，做得很不錯，皮香軟滑而不破皮，刀功好，鴨肉味濃，又滲有糯米飯香，釀入的蓮子亦燜得鬆化，絕不是塞滿肚叫好，傳統手工粵菜的精妙，就是細緻！可惜未及最佳上菜時間，流失應有的溫度，略嫌少了熱食時那股撲鼻香氣。富哥的拿手菜－家鄉鹽焗雞，有點失準，雞斬得馬虎，擺盤更談不上，太粗疏，鹽焗雞的肉味略淡，鷄皮濕軟，咸香欠奉。

傳統八寶鴨是耗時費工的巧手精緻粵菜，體驗廚師的廚藝功架。

是盛名所累，大家惺惺相惜而未能開懷切磋，還是未了解就結合，勉強真是無幸福。但對魔廚及富哥仍是敬佩他倆在自己的烹飪領域中各自保持原風格，一個力求創新，一個傳承傳統中精益求精。

 

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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