【新股IPO】洪九果品6689傳以下限每股40元定價

內地多品牌鮮果集團洪九果品（新上市編號:06689）已於周一（29日）截飛，有消息指，該股計劃以招股價下限每股40元定價，其招股價範圍介乎40至52元。洪九果品擬全球發售1401.25萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，每手100股計，一手入場費5252.41元；9月5日掛牌；獨家保薦人為中金公司。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

阿里巴巴（09988）有份投資的洪九果品，是次上市亦引入了兩名基石投資者包括廣發全球及南方基金，合共認購2,600萬美元公司股份。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5



是次集資所得，當中約45%將於未來３年內用於完善水果供應鏈；約22%用於水果品牌打造及產品推廣；約16%用於數碼化系統升級及全球水果產業互聯網平台開發；約7%用於償還銀行貸款；約10%用於補充流動資金需求及其他一般企業用途。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正