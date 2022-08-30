【英鎊定存】英鎊定存爆加息搶客戰 高息王年息13.88厘

▲ 英鎊定存爆加息搶客戰

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英國即將公布新首相人選，英倫銀行也於9月16日議息，花旗料加息半厘。在美元獨強下，英鎊屢創新低，現滙約1.17，幸而英鎊定期存款近日爆加息搶客戰，令存息頻闖新高，昨天（8月29日）英鎊定存中長息更首次突破兩厘新關。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計今年下半年英倫銀行或進一步加息125個基點，最有可能是在9月和11月各自加息50個基點，並在12月最終加息25個基點。

但廖嘉豪認為，英倫銀行加息不太可能支持英鎊走強，因為進一步加息可能只會加劇英倫銀行所預測的明年英國經濟衰退狀況。援助經濟的重擔將轉移至財政政策，以支撑英鎊，而9月初至中旬成為關鍵日子，因新任首相即將選出，之後英揆可能會在9月21日公布財政計劃。

專家料英倫銀行9月加息0.5厘

廖嘉豪料，英鎊於3個月內見1.18 ，未來半年至1年重上1.2，兩年長期目標為 1.28。

此外，光大證券國際環球巿場及外匯策略師黄俊能今早剖析兩名新首相潛在人選對英國經濟影響，單以經濟角度分析，似乎卓慧思對英國經濟及英鎊的影響或較大，因為她強調於上任後即時實施減稅。雖然減稅可以促進消費，並增加企業投資，但英國現時通脹高企，並已高見雙位數，減稅或將會進一步推高通脹水平，迫使英倫銀行須大幅加息應對，對經濟發展，甚至英鎊或會帶來反效果。

黃俊能續說，反觀辛偉誠則強調，先致力應付當前通脹情況，維持現行的稅收政策。他雖曾承諾在2023年降低商業稅率，然後減少個人稅，但條件是看到在公共財政出現改善，才會開始減稅，所以有關政策對經濟以及英鎊的影響或較為輕微。

黃俊能預期，英倫銀行於餘下三次會議分別加息0.5厘、0.5厘，以及0.25厘，累加1.25厘，令基本利率上調至3厘水平。今年餘下時間英鎊兌美元的高低位介乎1.145至1.22，年底目標價為1.18。

黃俊能拆解，英國經濟面臨巨大的不確定性，電費帳單上限被大幅上調，不但會打擊消費意慾，更會加劇已見雙位數的通脹。同時亦觀望新任首相如何應對北愛爾蘭及蘇格蘭獨立問題，以及早前歐盟認為英國單方面推翻《北愛爾蘭議定書》相關法案或違反國際法，並正就此採取訴訟的相關議題，英鎊未見回升的催化劑。

另方面，英鎊積弱下，幸而最近大小港銀又再搶閘鬥加英鎊定期存款息，包括上商今天（30日）加1年期息率0.1厘至1.7厘；早前大眾銀行、招商永隆及星展亦追趕加息快車。對英鎊有需要者，冀賺息可彌補滙價急貶。

最勇進是花旗，昨連環推3個英鎊定存特惠息，例如3個月享1.72厘年息，半年年息更突破兩厘關，高見2.27厘。要是以長息計，花旗1年息率有2.95厘，打破工銀亞洲的1.9厘而稱冠。

不過，論及冠絕全城息率，7天年息以富邦的13.88厘居首，恒生 （00011） 及南商同期年息皆為12厘、中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）齊享11厘年息，集友相同短存也有10厘年息。

自去年底英倫銀行展開加息周期，本來每次只上調0.25厘，及至8月4日勁加半厘，為27年以來最大加幅。至今合共加了6次息，累加1.75厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪