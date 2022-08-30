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【汽車新勢力】理想汽車據報招攬前華為軟件副總裁謝炎加入　料主力推動自研芯片落地

股市 16:23 2022/08/30

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【汽車新勢力】理想汽車據報招攬前華為軟件副總裁謝炎加入　料主力推動自研芯片落地

內地造車新勢力理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 積極擴張版圖，引進更多人才，有內媒指，理想聘請前華為消費者BG軟件部副總裁、終端OS部部長謝炎為理想前瞻技術研發業務新負責人，目前謝炎已經完成入職，職級位列M11，僅次於理想汽車創始人兼CEO李想的M12。

報道指，謝炎負責的系統研發部主要是一些底層的智能化技術研發，包括理想汽車自研的操作系統、算力平台等，並引述消息人士透露，理想汽車的算力平台業務還包括了自研智能駕駛芯片項目，而自研芯片項目已經有數十人的團隊規模，且有明確的量產時間表。

市場估計謝炎加入理想汽車主要聚焦推動操作系統和自研芯片落地，報道引述消息人士稱，目前謝炎已經快速投入在業務上，和各個研發條線開會，聽取需求。然而對於上述信息，理想汽車向內媒表示不予置評。

謝炎曾任阿里巴巴 （09988） AliOS（前身阿里YunOS）的核心骨幹，其曾歷任AliOS總經理、首席架構師等管理職務。2019年，AliOS和斑馬網絡迎來整合，AliOS作為技術資產注入斑馬網絡，其後謝炎離開阿里，低調加入到華為操作系統鴻蒙業務，出任華為消費者BG軟件部副總裁、終端OS部部長、分佈式智慧OS首席架構師，向「鴻蒙之父」、華為終端BG軟件部總裁王成錄匯報。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－Ｗ

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【電動車】理想汽車挫6%創逾兩個月低　啟動建設江蘇功率半導體研發及生產基地

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責任編輯：李哲毅

港股 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 蔚來－SW（09866） 阿里巴巴－SW（09988）

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