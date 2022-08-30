【載人航天】引擎測試未達標　NASA押後發射探月火箭SLS

NASA睽違半世紀再次推出登月計劃「阿提米絲（Artemis）」，並原定於昨日（29日）發射其探月火箭「太空發射系統（SLS）」。但因引擎出現問題，NASA即時宣布中止升空倒數，並押後發射SLS。

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SLS是阿提米絲計劃的關鍵組成部分，NASA冀藉這大型火箭，可在2024年將搭載著第一批航天員的「獵戶座」載人太空船升上太空，並計劃於2025年登月。

據外媒《The Verge》報道，NASA原定於美國東部時間8月29日早上8時33分（本港時間29日晚上8時33分）發射的探月火箭SLS及「獵戶座」太空船。惟在發射前約40分鐘、填充燃料期間，發現主推進器中的其中一個引擎出現漏氣問題。

由於推進器需要用低溫推進劑調節致正確發射溫度，才能正常運作，而該漏氣的引擎在相關調節反應中未達標，且在發射前仍無法排除故障。因此，NASA宣布押後其發射計劃。

續找問題根源 未公布下次發射時間

NASA表示，雖然確定了其中一個引擎無法達到允許發射的適當溫度範圍，但火箭仍處於「穩定、安全的狀態」，NASA工程師和團隊亦會繼續找出問題的根源。

雖然NASA未有公布下次發射時間，但外媒預料下一個發射機會會在美國東部時間9月2日下午12時48分左右（本港時間9月2日凌晨12時48分）。

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責任編輯：殷凱怡

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