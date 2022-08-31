【業績｜本地銀行股】中銀香港跌逾1%　中期純利升7%至約134億元　派息0.447元、周息率4%

▲ 中銀香港中期純利升7%至約134億元 派息0.447元

中銀香港 （02388） 公佈截至6月底止中期業績，期內提取減值準備前之淨經營收入272.32億元，按年上升8.7%。稅後溢利為144.17億元，按年升6.1%。股東應佔溢利134.72億元，按年升7.1%。每股基本盈利1.2742元。

中銀香港現跌1.5%，報26.85元。

另外，公司派中期息0.447元，與去年同期相同。以周二收市價27.25元計，連同3月派發的末期息0.683元，中銀香港現價股息率約4.1%。

淨利息收入升半成惟服務費及佣金收入減逾兩成

淨利息收入153.81億元，按年跌3.5%。平均生息資產3.14萬億元，按年增加5.4%。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.13%，較去年下半年升5個基點。第二季度淨息差為 1.19%，按季上升11個基點。

期內淨服務費及佣金收入為51.44億元， 按年下降22.7%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀、保險及基金分銷佣金收入按年分別下降36.6%、24.3%及29.3%；資本市場波動影響基金投資表現，基金管理佣金收入按年減少74.3%。

中銀香港指，淨利息收入按年上升，主要由平均生息資產增長及淨息差改善帶動。淨服務費及佣金收入按年下跌，主要受年初新冠肺炎疫情嚴峻、投資市場淡靜，以及商業活動疲弱影響。淨交易性收益按年上升，主要由於市場利率變動引致若干利率工具組合的市場劃價變化。

特定分類或減值貸款比率升至0.46%

截至6月底止的普通股權一級資本比率17.73%，較去年底升0.43個百分點。總資本比率為21.88%，按年升44個基點。第二季流動性覆蓋比率平均為155.02%，較去年第四季升8.32個百分點。

該行期內特定分類或減值貸款比率0.46%，較去年底升19個基點，餘額為78.10億元，較去年底增加34.89億元，主要由於若干公司客戶貸款評級下降。

期內，中銀香港貸款及其他賬項減值準備淨撥備為17.26億元，按年增加44.2%。

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記者：余倩敏