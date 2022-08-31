【零售行業】本港7月零售業總銷貨值按年升4.1% 政府：消費券可為零售市場提供支持

政府統計處公布，7月零售業總銷貨價值臨時估計為283億元，按年升4.1%。在扣除價格變動後，7月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年升1%，結束了連續兩月下跌的趨勢。

【通貨膨脹】能源價格持續高企 歐元區8月通脹再創新高【下一頁】

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

7月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.9%。相關銷售價值臨時估計為22億元，按年升8.6%。按年比較，超級市場貨品的銷貨價值升1.7%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升28.3%、其他未分類消費品升7.7%；服裝升3.7%；食品、酒類飲品及煙草升2.2%；電器及其他未分類耐用消費品升0.6%；藥物及化妝品升4.5%；燃料升9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升2.2%；中藥升1.2%；眼鏡店升9.6%。另一方面，百貨公司貨品的銷貨價值下跌9.7%；汽車及汽車零件跌11.9%；家具及固定裝置跌3.2%；書報、文具及禮品跌9.2%。

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本

政府發言人表示，勞工市場狀況的改善為個人消費帶來支持，而第二階段消費券計劃應能在未來幾個月為消費需求提供支持，但金融狀況收緊及近期的疫情發展，可能會對零售業產生影響。

【有相睇】低市價2%購連特色大戶 單位設大平台 呎價僅約1.4萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱