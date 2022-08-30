【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

其他股評時段:

01:04 恒指跌幅收窄

02:30 01211 比亞迪終遭巴菲特減持

04:52 港股重看業績基本面

07:23 恒指點解反彈？

10:00 仍需利好消息拉升大市

13:30 美國加息因素？

16:10 重點為接下來經濟數據

17:50 美股中性 標普3600至4300徘徊

22:00 留意港股 十個牛皮九個淡

23:55 02007 碧桂園

27:20 06110 滔搏

29:10 00823 領展

31:00 001211 比亞迪

36:50 03899 中集安瑞科

38:00 00857 中國石油股份

39:40 06869 長飛光纖

44:29 01799 新特能源

48:10 01368 特步國際

50:16 03110 GX恆生高股息率

55:30 03690 美團

57:20 內銀股



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