  • 30°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

iMTV＋ 19:30 2022/08/30

分享：

分享：

其他股評時段:

01:04 恒指跌幅收窄
02:30 01211 比亞迪終遭巴菲特減持
04:52 港股重看業績基本面
07:23 恒指點解反彈？
10:00 仍需利好消息拉升大市
13:30 美國加息因素？
16:10 重點為接下來經濟數據
17:50 美股中性 標普3600至4300徘徊
22:00 留意港股 十個牛皮九個淡
23:55 02007 碧桂園
27:20 06110 滔搏
29:10 00823 領展
31:00 001211 比亞迪
36:50 03899 中集安瑞科
38:00 00857 中國石油股份
39:40 06869 長飛光纖 
44:29 01799 新特能源
48:10 01368 特步國際
50:16 03110 GX恆生高股息率
55:30 03690 美團
57:20 內銀股

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報
2022/08/16
【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報
【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策
2022/08/09
【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策
【溫股知新】港股又破位 部署要諗計
2022/08/02
【溫股知新】港股又破位 部署要諗計
【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息
2022/07/26
【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息
【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇
2022/07/19
【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇
比亞迪 桂園 減持 石油 港股 巴菲特 碧桂園 領展 恒生指數 美股

上一篇文章

美聯集團上半年蝕2.3億　黃建業：地產代理行業面臨生死存亡之秋　靠4招自救

下一篇文章

【TWTR】Elon Musk再向Twitter提終止收購　信中增新理據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打卡好去處】《明日戰記》上映4日票房破2,000萬 即日起銅鑼灣舉行免費電影道具展覽 同場發售紀念品及周邊產品
【打卡好去處】《明日戰記》上映4日票房破2,000萬 即日起銅鑼灣舉行免費電影道具展覽 同場發售紀念品及周邊產品
【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊
【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款