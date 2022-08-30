【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

上一篇文章
美聯集團上半年蝕2.3億 黃建業：地產代理行業面臨生死存亡之秋 靠4招自救
其他股評時段:
01:04 恒指跌幅收窄
02:30 01211 比亞迪終遭巴菲特減持
04:52 港股重看業績基本面
07:23 恒指點解反彈？
10:00 仍需利好消息拉升大市
13:30 美國加息因素？
16:10 重點為接下來經濟數據
17:50 美股中性 標普3600至4300徘徊
22:00 留意港股 十個牛皮九個淡
23:55 02007 碧桂園
27:20 06110 滔搏
29:10 00823 領展
31:00 001211 比亞迪
36:50 03899 中集安瑞科
38:00 00857 中國石油股份
39:40 06869 長飛光纖
44:29 01799 新特能源
48:10 01368 特步國際
50:16 03110 GX恆生高股息率
55:30 03690 美團
57:20 內銀股
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 溫股知新