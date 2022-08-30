【百度業績】百度美股現跌5.5%　李彥宏：若中國宏觀復甦、廣告業務將反彈　經調整淨利55.41億人幣勝預期

▲ 百度次季營收跌5% 經調整淨利55.41億人幣 齊勝預期

內地科網巨頭百度 （09888） 公布第二季財務業績，期內收入296.47億元（人民幣，下同），按年跌5.4%，好於預期的294.11億元；列賬純利36.37億元，去年同期蝕5.83億元，好於預期的22.28億元；經調整純利55.41億元，按年增長3%，遠好於預期的34.5億元。

百度期內宏觀經濟放緩及疫情打擊廣告需求，然而百度加大雲端及智能駕駛業務的投入，冀推動非廣告收入。

百度美股（美：BIDU）盤前向上，但開市即插，現跌5.5%，報139.24美元。

李彥宏：中國宏觀若復甦 廣告業務將反彈

對於下半年營銷業務走勢，董事長兼首席執行官李彥宏在分析員會議指出，疫情及宏觀逆風嚴重拖累4、5月表現，尤其零售及旅遊等廣告，但6、7月起逐漸有所改善，預計下半年宏觀不確定因素眾多，但提到若中國宏觀復甦，廣告業務將會反彈。

李彥宏又補充，百度增加搜索引擎的電商及短片內容，冀提高App 用戶互動及轉化率，同時會加強廣告的用戶洞察能力。

中美達成審計合作屬重要一步 若要香港主要上市也更會有障礙

中美上周達成審計監管合作協議，但由於細節仍然有分歧，市場關注百度會否申請香港美國雙重主要上市，李彥宏形容，中美達成審計合作是非常重要的一步，自赴港第二上市以來，部分主要股東轉倉香港等，公司股份在港交投量上升。

李彥宏預計，百度若要香港主要上市的話，不會有任何障礙，但目前會先專注業務基礎，強調希望盡力保持港美兩地上市。

人工智能雲貢獻百度核心總收入近20% 逐降企業、公共部門雲項目虧損

百度雲上季增長快過行業水平，執行副總裁沈抖稱，人工智能雲收入按年增長 31%，貢獻百度核心總收入近20%，有信心來自企業和政府公共部門的收入未來會繼續推動百度雲的規模增長。此外，自6月底以來，雲項目落地情況正逐步改善，雖然短期疫情仍存不確定性，但有信心繼續以比同行更快的速度增長。

百度首席財務官羅戎補充，個人雲的營收佔整個雲業務的一小部分，料繼續產生穩定運營利潤，而個人雲收入增速會較整體慢一些，而企業雲繼續產生正的毛利潤，而營業利潤率按年及按季有所改善，原因是正在逐漸減少財務較不健康的項目，未來會努力縮小企業和政府公共部門項目的虧損。

百度智能交通領域中，以累計合同金額超過千萬元人民幣計算，百度ACE智能交通解決方案已經被51個城市採用，而1年前僅覆蓋20個城市。

蘿蔔快跑次季乘車服務次數增長近5倍

在自動駕駛方面，百度旗下自動駕駛出行平台蘿蔔快跑，在第二季度合共提供28.7萬次乘車服務，按年增長近500%。截至今年7月20日，蘿蔔快跑累計訂單量達100萬單。

此外，在移動生態方面，百度App月活躍用戶數，在6月份達到6.28億，按年增長8%，日登錄用戶佔比達84%。

（第二版加入分析員會議內容）

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記者：李哲毅