【百度業績】百度次季營收跌5%　經調整淨利55.41億人幣　齊勝預期

▲ 百度次季營收跌5% 經調整淨利55.41億人幣 齊勝預期

內地科網巨頭百度 （09888） 公布第二季財務業績，期內收入296.47億元（人民幣，下同），按年跌5.4%，好於預期的294.11億元；列賬純利36.37億元，去年同期蝕5.83億元，好於預期的22.28億元；經調整純利55.41億元，按年增長3%，遠好於預期的34.5億元。

百度期內宏觀經濟放緩及疫情打擊廣告需求，然而百度加大雲端及智能駕駛業務的投入，冀推動非廣告收入。

智能雲業務營收按年增31%

百度表示，智能雲業務收入維持增長勢頭，營收按年增長31%。而在智能交通領域中，以累計合同金額超過千萬元人民幣計算，百度ACE智能交通解決方案已經被51個城市採用，而1年前僅覆蓋20個城市。

蘿蔔快跑次季乘車服務次數增長近5倍

在自動駕駛方面，百度旗下自動駕駛出行平台蘿蔔快跑，在第二季度合共提供28.7萬次乘車服務，按年增長近500%。截至今年7月20日，蘿蔔快跑累計訂單量達100萬單。

此外，在移動生態方面，百度App月活躍用戶數，在6月份達到6.28億，按年增長8%，日登錄用戶佔比達84%。

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記者：李哲毅