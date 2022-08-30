【港元定存】半年港元定存最高息3厘 港股跌市下資金急覓避風港

▲ 匯立推半年港元定存息2.6厘，屬虛銀最高息。

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8月正在倒數，本周首兩天，暫有5間大小行加港元定期存款息，包括今天（8月30日）兩業界作最後衝刺，趕加息尾班車，分別為TOM集團旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank），新推半年期港元定存享2.6厘年息，在虛銀中屬最高息。另外，建行亞洲則上調1年期港元定存息0.2厘至2.8厘。

至於昨天（29日）率先出手的大新 （02356） ，調升半年期港元定存年息0.1厘至3厘破頂息。花旗也提高半年期年息0.1 厘至2.65厘；1年息率亦加0.11厘，新報2.84厘。而小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）也上調3個月及半年期港元定存年息，加幅最多是6個月期，驟升年息0.3厘至2.5厘，追貼競敵、即騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 旗下虛銀富融（Fusion Bank），但兩間虛銀的年息不敵今天出招的匯立。

專家料港銀定存息易加難減

專家料港銀的定存息易加難減，主因有2，第一，聯儲局主席鮑威爾放鷹後，震散全球股債，港股連跌兩天，恒指又再失守兩萬點大關，遂令銀行力搶避險資金；第二，挾持4厘保底息的銀債，俗稱長者iBond將於本周五（9月2日）截止，來自銀債的競爭將消除。

值得留意的是，反映銀行資金成本的3個月拆息今天報2.629厘，分析指這具參考指標的拆息已連升20日，逐漸挑戰2.66厘，當時是2019年的海嘯後高位。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，預期三個月港元同業拆息在今年第四季處於2.7厘水平，明年第一季為2.95厘。而3個月內港滙或見7.85，6至12個月稍升至7.84。

比較各行的港元定存息率，半年期年息方面，大新以3厘續問鼎榜首，大眾財務追貼富邦的2.8厘，呈雙亞軍，信銀國際以2.7厘重返三甲，險勝工銀亞洲的2.65厘。1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘最高，3個月年息以花旗的2.78厘稱冠，1年息率是大眾財務的3.3厘居首，冠絕全城的高息王是集友7天年息6厘。

倘以長息計，南商338天年息有3.38厘，起存額為300萬元新錢，另門檻5萬元在相同存期也有3.08厘。華僑永亨388天年息享3.28厘，進場費為20萬元。招商永隆兩年期年息有2.85厘，惟入場須500萬元。

華僑永亨經濟師姜靜認為，上周港滙大致在7.845到7.848的區間內波動，在聯繫滙率制度下，表現優於其他亞洲貨幣。港元利率方面，盡管流動性充裕，但銀行同業拆息仍居高不下，這可能是近期對港元的需求增加所致。人民幣走弱，相信企業有意將持有的人幣換成港元，從而導致對港元的需求增加，並推高港元利率。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪