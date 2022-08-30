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【ET講股通】孫運喜：美元累事（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:59 2022/08/30

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隔晚美股繼續回調，港股於期指結算日高開39點，開報20062點隨即轉跌，一度急跌300點，見19645點最低位始反彈，尾市暫報19943點，跌78點或0.4%，成交843億元；恒生科技指數則跌37點，暫報4212點。ATMX偏軟，跌幅在2%內，快手 （01024） 跌逾4%、碧桂園 （02007） 跌逾3%，物管股捱沽，新東方在線 （01797） 績後逆市抽升2成6。美匯指數從20年高位回落，美元累事？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：21 - 港股今日市況速覽
01：11 - 期指結算日內需股、藥物股、汽車股弱勢   整個8月份淡友佔上風
02：15 - 恒指及期指尾市市況速報
04：19 - 跌市原因一：美元抽升後回軟   市場擔心未來美國加息幅度將不少
06：05 - 跌市原因二：人民幣逼近7算   走勢偏弱影響內需股走弱
07：04 - 跌市原因三：鮑威爾央行年會放鷹   美國9月份再加息0.75厘機會率高達7成
11：15 - 美股已跌穿重要支持位料再走弱   港股短期於2萬關爭持
12：18 - 滙豐 （00005） 走勢點睇？
18：52 - 中國平安 （02318） 咩位可買入？
23：54 - 港股收市市況速報 
26：50 - 潛力股推介：中國財險 （02328）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3341257

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W**

責任編輯：霍耀堂

------

恒指一度跌逾300點，惟低位有承接，全日跌74點，收報19949點，大市成交961億元。李寧 （02331） 跌1.4%，蒙牛 （02319） 跌1.7%，藥明生物 （02269） 跌1.3%，吉利 （00175） 跌1.1%。滙豐 （00005） 升0.8%。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，美滙昨晚一度突破高位，高見109.48，亞洲時段回軟，主因歐元轉強。亞幣無運行，日圓跌破138水平，人民幣跌見6.91。人幣貶值下，內需股受壓。

聯儲局發言愈發令市場擔心，主席鮑威爾上周五在全球央行年會上強調遏抑通脹至2%的目標，不會受市場反應影響。儲局下月加息0.75厘的機率增至7成。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利甚至表示，對美股下跌感到高興，指市場開始明白儲局加息遏通脹的決心。美股跌穿重要支持，不利港股。

展望後市，港股料續於保歷加通道中軸約19900至20300水平爭持。

潛力股可吼中國財險 （02328） ，走勢明顯跑贏其他內險股，早前突破頭肩底形態，可待回試後抽後吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰滙豐、平保。立即觀看】

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欄名 : ET講股通

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