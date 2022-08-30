【大數據】IDC：中國大數據市場2026年規模將超2800億　未來五年增速全球最快

▲ IDC：中國大數據市場2026年規模將超2800億 未來五年增速全球最快

諮詢機構IDC發表報告指，預計中國大數據總體市場，截至2026年，中國大數據IT支出規模預計將達359.5億美元（折合約2804億港元），市場規模位列單體國家第二。從增速角度來看，中國大數據IT支出未來5年的年復合增長率約為21.4%，位列全球第一。

報告指出，未來五年硬件市場仍將是中國大數據市場佔比最高的一級子市場，佔比規模接近四成，而大數據軟件將成為第二大技術市場，五年復合增長率為26.9%。

IDC又指，未來中國大數據市場增速持續領跑全球，隨著數字經濟、數字化轉型、新基建等投資建設進一步加快，中國終端用戶對大數據硬件、軟件、服務的需求將穩步擴大。

此外，IDC預計，2021年全球大數據市場的IT總投資規模為2176.1億美元，有望在2026年增加至4491.1億美元，五年內復合增長率約15.6%。

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記者：梁安琪