控制通脹仍是長期首要任務

回顧鮑威爾就任聯儲主席的三年時光，Jackson Hole全球央行年會幾乎都成為了美聯儲政策轉向的關鍵時刻。今年Jackson Hole會議上，鮑威爾圍繞通脹失控風險，雙重目標取捨以及終端利率調整進行了討論並做出判斷。鮑威爾大改往日講演風格，以更加直接、清晰、簡短和堅定的態度表達了聯儲對抗通脹失控的決心。具體來看，一是美國通脹仍有再次抬頭的可能，控制通脹仍是重中之重；二是美國需要犧牲掉一定的失業率來換取通脹回落；三是聯儲利率終端將被上調，「加息並保持」同時避免「駝峰式利率調整」將是未來一段時間美聯儲政策利率路徑的主基調。

7月通脹資料回落主因能源價格大幅回檔導致美國總體通脹率下降。然而鮑威爾認為當前美國總體通脹率回落仍不支持美國通脹已經見頂。因為通脹預期和核心通脹仍未看到顯著且持續的下行趨勢。從通脹失控的風險成因來看，除了勞動力市場不平衡（工資螺旋價格效應）和企業向消費者轉移生產成本（勞動生產率下降）外，美國房租價格連續增長也支持了核心通脹。具體來說，美國加息抬升了美國按揭利率導致居民部門購房意願開始回落，但對租房的需求大幅上升，從而支持房租價格向上（房租價格幾乎佔據核心CPI一半的比重）。

另一個重要因素來自2-3季度的全球氣候異常加劇。近兩年以來全球極端氣候頻發已成為新常態，今年夏季，全球主要市場（美國、歐洲、中國）均遭受到了全球暖化帶來的極端乾旱災害影響。熱浪席捲北半球大部分主要經濟體，導致北美、中國及歐洲主要北半球經濟體乾旱嚴重，全球六大河流乾涸見底。具體來看，美國中西部地區遭遇歷史性乾旱，導致美國西南部主要河流科羅拉多河出現部分乾涸。聯邦政府不得不對家庭部門強制性實施限制性用水。不僅僅是美國，中國長江和歐洲萊茵河多條支流均出現乾涸見底的情況。降雨量及水庫蓄水不足導致全球再次遭遇電力供應短缺問題。全球主要經濟體（美國、歐元區及中國）限電政策接連落地或將進一步加劇能源危機對通脹的傳導影響。然而，面對勞動力失衡和氣候異常等供給側因素，歐美央行實際的應對措施極為有限。鮑威爾及聯儲多為理事也承認央行能夠做的就是通過貨幣政策打壓需求端而非供給端，當總需求下降，私人部門勞動生產率進一步下降可抑制工資價格螺旋效應的上升。

責任編輯︰梁浩碩

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