Amber Heard傳嫁人移居以色列 避付前夫天價賠償

荷里活女星Amber Heard控告前夫Johnny Depp的誹謗案敗訴，需向Johnny Depp繳付過千萬美元賠償。有指Amber Heard無力承擔天價賠償，準備嫁人及移居以色列入籍，以逃避向前夫賠償過千萬美元。

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Amber Heard早於8月曾帶同女兒Oonagh 到訪以色列，與密友Eve Barlow到特拉維夫一間餐廳食飯。Amber Heard其後更與女兒參觀以色列聖地，兩母女在聖地逗留將近一個小時。

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Amber Heard到訪以色列引起網民熱烈討論，不少網民質疑她帶同年僅1歲的Oonagh到訪以色列有些危險，認為她並非只是到當地旅遊。部分網民猜測Amber Heard試圖移居以色列結婚，獲得當地公民身份，更有人猜測她有意與好友Eve結婚。

不過以色列當地不承認同性婚姻，以色列人必須首先在以色列境外與同性伴侶結婚，回國後再向當局申請以未登記同居狀態為形式的婚姻權利。

美國一名YouTuber Joseph Morris更於Twitter發文，指以色列當地不會執行美國法院的判決。Joseph Morris質疑Amber Heard試圖獲得以色列公民身份，逃避向Johnny Depp作出賠償。

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責任編輯：鄭錦玲