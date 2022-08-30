【Snapchat新功能】Snapchat推出雙攝功能　同時記錄前後鏡頭影像

熱門社交通訊軟件Snapchat而一直深受外國用戶喜愛，為求要留住用家，Snapchat不斷擴充其功能，以完善服務體驗。Snapchat昨（29日）於官網宣布，推出雙攝功能Snapchat Dual Camera ，容許Snapchat用家同時拍攝前置和後置鏡頭的影像。

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Snapchat所屬公司Snap表示，是次的Snapchat Dual Camera新功能設有四種畫面設計，包括垂直（vertical）、水平（horizontal）、圖中圖（picture in picture），即將前置鏡頭影像以小圓形展示，以及去背（Cutout），即將截取前置鏡頭的人像「退地」並融入至後置鏡頭影像中。

在使用該新功能的同時，用家仍然可以加入應用程式原有的音樂、貼紙和鏡頭等創意工具功能來製作相片和影片。

Snap指，Snapchat Dual Camera功能已在全球的iOS中上市，目前僅支援iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max等iPhone型號。未來會將相關功能擴至Android版Snapchat上。

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責任編輯：殷凱怡

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