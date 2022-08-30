【加密貨幣】以太坊區塊鏈機制將更新　碳排放量可大減99%

▲ 以太坊的區塊鏈模型將由PoW，全面過渡至PoS，而這將使區塊鏈的能源使用和碳排放量減少多達99%。（法新社）

加密貨幣挖礦（Crypto Mining）需用上大量電力，這會導致巨量的碳排放。以太坊基金會（EF）宣布將更新以太坊的區塊鏈機制，從現時的「工作量證明」（PoW）機制轉換至「權益證明」（PoS）機制，據悉將可大幅減少99%碳排放量。

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提升區塊鏈能源使用效率

以太坊基金會表示，這個名為「Merge」的更新計畫是今年加密行業最大的發展項目，該計畫將於9月6日進行，並預計在9月10日至9月20日期間，以太坊的區塊鏈模型將由PoW，全面過渡至PoS，而這將使區塊鏈的能源使用和碳排放量減少多達99%，並會顯著提高其可擴展性和效率。

此外，向PoS的轉變也意味著以太坊將不再依賴「礦工」，而是依賴「驗證者」。用戶可以質押以太幣（ETH）以獲得創建區塊鏈的機會，而根據股份大小，將選擇其中一名用戶成為驗證者。

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經濟學家Alex de Vries指出，目前以太坊挖礦的能耗相當巨大，估計每年約為72太瓦時，這與哥倫比亞的電力消耗相當，其碳足跡（Carbon Footprint）也接近瑞士的水平，而以太坊的更新計畫將可大幅減少電力需求。

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責任編輯：陳卓賢