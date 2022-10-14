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【iMoney 15周年有禮】送香港迪士尼樂園酒店海景客房及樂園一日標準門票

理財智慧 18:33 2022/10/14

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20071027日創刊以來，本港以至全球政經環境經歷過數次大起大落，《iMoney》由衷感激廣大讀者的愛戴與支持，陪伴我們渡過難忘的15年。

 

即將踏入第16年，我們希望繼續聆聽你的聲音以求進步。請用100字簡述在這網上資訊豐富的年代，你仍然選擇付費閱讀《iMoney》的原因。我們將挑選共15個最佳回覆，送出以下豐富禮品，同賀《iMoney15歲生日快樂！

 

  1. 香港迪士尼樂園酒店海景客房一晚連香港迪士尼樂園1日標準門票2 3份）
  2. 香港迪士尼樂園一日標準門票2張（12

 

立即登入以下網址參加15周年有禮活動﹕

https://bit.ly/3yTlNkr

 

截止日期﹕20221024日（下午2時正）

 

 

為迎接萬聖節，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）「Disney Halloween Time」一眾迪士尼惡人傾巢而出，佔據各個邪惡陣地，勢要與賓客齊齊惡「晒」出嚟，反轉迪士尼！由即日起至1031日，迎接更多的「Trick」挑戰及更豐富的「Treat」驚喜，盡情投入升級版的詭趣萬聖節派對！

 

Trick」：品嚐 「阿Jack怪誕大餐」

最愛的萬聖節南瓜王阿Jack將河景餐廳變身為怪誕城包場宴客，為賓客呈獻最完美 #eatertainment滋味娛樂體驗！

 

Trick」：投入注入邪惡新元素的「惡人舞動迪士尼」

樂園更首次將手語及形體元素融入表演節目當中，並由「惡人舞動迪士尼」開始，進一步迎合不同能力賓客的需要，推廣多元共融文化。

 

Treat」：與迪士尼朋友載歌載舞，齊齊投入鬼馬派對

記得與Duffy與好友新成員LinaBell打個鬼馬又熱情的招呼，這個充滿好奇心的小狐狸已準備好與賓客齊齊載歌載舞！

 

Treat」驚喜二：大肆探索「萬」遊 Trick-or-Treat

萬聖派對記得準備好糖果袋，於不同主題園區大玩萬聖節必備的Trick-or-Treat

 

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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