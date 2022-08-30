法總理警告冬天或限電 呼籲企業節能

俄羅斯已切斷歐洲多國天然氣供應，法國等國家冬天或面臨能源危機。法國總理布羅納警告，當地今年冬天或需限電。布羅納更敦促一眾法國企業，盡快採取措施節能。她警告，若法國冬天限電，企業將會首批受打擊。

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布羅納（Élisabeth Borne）出席法國最大僱主聯盟Medef的年度會議期間坦言，俄羅斯切斷天然氣供應或會導致嚴重經濟及社會後果。布羅納呼籲，每間企業應在9月時根據自身情況制定節能計劃。她指若企業能集體採取行動，法國將可避過能源短缺風險。

布羅納同時警告，若所有企業都未能盡力節能，能源短缺帶來的問題將一次呈現，屆時法國所有人被迫節能。布羅納表示，若政府最終需實施配給制度，企業將會首批受打擊，強調需為情況作準備。

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布羅納透露，政府正與多個行業組織合作，減少若一旦實施配給制度所帶來的影響，及制定措施準備支援最受衝擊的公司。她更指，所有政府部門已制定計劃，未來兩年內減少1成能源消耗。

布羅納建議，每間公司應設立一名節能大使，並指應在10月時審查企業的節能計劃。

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責任編輯：李俊儀