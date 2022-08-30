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【內房危機】 內地四大不良資產管理機構 傳因債務沉重 難以拯救內房

股樓投資 18:53 2022/08/30

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多間內房近年相繼出現資金問題。除了國企，內地資產管理公司成為救市另一希望。惟外電報道，過去樓市繁榮的數年時間，不良資產管理公司對目前陷入困境的地產開發商大規模貸款，樓市陷入低迷後，7,300億美元的基金面臨嚴重的信貸損失風險，導致相關債券重挫，並迫使監管部門重新考慮該行業的初步重組計劃。
 

【港股通】恒指公司推出 滬深港通國企指數   詳情請看【下一頁

隨著今年房地產債務危機加劇，中國四大不良資產管理公司中國華融（02799）、中國信達（01359）、中國長城資產管理及中國東方資產管理亦同時面對更高風險。多年來，上述機構已向多間內地頭50大發展商中提供了貸款。據披露文件，僅信達和華融收購重組類下房地產業務已佔近50％，規模逾2,000億元人民幣。早前華融已爆出「爆雷」的情況，並且要進出重組方案，最終在國資救助下事件才暫時平息，惟這亦反映大型不良資產管理機構亦自身難保，再沒能力消化更多壞賬，成為內房的「白武士」。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

另外華融公布，上半年轉盈為虧蝕逾188億人幣，不派息。其中受宏觀經濟承壓及房地產行業下行的影響，相關客戶履約能力下降，確認信用減值損失169億元人幣，信用風險增加疊加資產規模壓降影響，收購重組類不良債權資產收入同比減少44億元人幣。

【比亞迪1211】新能源車銷量創新高 比亞迪上半年多賺兩倍  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

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撰文 : 李尚毅

中國華融（02799） 港股
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