持內銀股怎自保？剖析內銀股兩大致命傷 股市 18:15 2022/08/30 分享： 分享： 內銀股相繼公布業績，未來應該如何部署？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）指出內銀多年來都只是派息不填權。相比兗礦能源 （01171） 能夠迅速填權，令價格可以在股價以外有額外價值。加上內地近年減息，對於內銀或有影響，個人不提倡利用內銀股收息。足本分析→【按此】 *環球股市大洗牌？立即重溫《ET財智Talk》安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪1211績後部署全攻略 朱晉民（朱sir）教你3大方法減低入場費 今日 比亞迪1211績後部署全攻略 朱晉民（朱sir）教你3大方法減低入場費 美團3690可挑戰200元？短綫、中綫策略速覽 今日 美團3690可挑戰200元？短綫、中綫策略速覽 重磅科技股揀邊隻？拆解ATMXJ邊隻最值博 今日 重磅科技股揀邊隻？拆解ATMXJ邊隻最值博 高息股選股攻略 朱晉民（朱sir）教你「反向人性法」操作收息賺價 今日 高息股選股攻略 朱晉民（朱sir）教你「反向人性法」操作收息賺價 建滔集團148估值平派逾12厘息 創一個月高後仲有水位升？ 今日 建滔集團148估值平派逾12厘息 創一個月高後仲有水位升？ 你可能感興趣 比亞迪1211績後部署全攻略 朱晉民（朱sir）教你3大方法減低入場費 今日 12:57 比亞迪1211績後部署全攻略 朱晉民（朱sir）教你3大方法減低入場費 美團3690可挑戰200元？短綫、中綫策略速覽 今日 13:55 美團3690可挑戰200元？短綫、中綫策略速覽 重磅科技股揀邊隻？拆解ATMXJ邊隻最值博 今日 14:27 重磅科技股揀邊隻？拆解ATMXJ邊隻最值博 最新專欄文章 更多 高息股選股攻略 朱晉民（朱sir）教你「反向人性法」操作收息賺價 今日 高息股選股攻略 朱晉民（朱sir）教你「反向人性法」操作收息賺價 環球大市東升西降再次上演？專家預測中美股市表現持續分化 今日 環球大市東升西降再次上演？專家預測中美股市表現持續分化 重磅科技股揀邊隻？拆解ATMXJ邊隻最值博 今日 重磅科技股揀邊隻？拆解ATMXJ邊隻最值博 美團3690可挑戰200元？短綫、中綫策略速覽 今日 美團3690可挑戰200元？短綫、中綫策略速覽 比亞迪1211績後部署全攻略 朱晉民（朱sir）教你3大方法減低入場費 今日 比亞迪1211績後部署全攻略 朱晉民（朱sir）教你3大方法減低入場費 藍籌股 港股 郵儲銀行（01658） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 美股 收息股 中小內銀股 國有內銀股