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持內銀股怎自保？剖析內銀股兩大致命傷

股市 18:15 2022/08/30

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內銀股相繼公布業績，未來應該如何部署？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）指出內銀多年來都只是派息不填權。相比兗礦能源 （01171） 能夠迅速填權，令價格可以在股價以外有額外價值。加上內地近年減息，對於內銀或有影響，個人不提倡利用內銀股收息。足本分析→【按此

*環球股市大洗牌？立即重溫《ET財智Talk》安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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