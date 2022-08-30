泰國與越南首次同意合作提高米價 佔全球大米出口近3成

受俄烏戰爭及天氣因素影響，全球糧食價格持續上升。泰國與越南周一（29日）破天荒同意，聯手提高大米價格，增加農民收入。根據美國農業部數據，泰國與越南佔全球大米出口市場約26%，僅次於印度。

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泰國與越南5月起就提高米價展開會談，泰國農業合作部顧問Alongkorn Ponlaboot周一發表聲明指，作為全球第二及第三大稻米出口國的泰國與越南，同意合作提高全球米價，改善米農收入。

兩國認為現時全球米價對農民不公平，他們因種植稻米背負債務及貧困，加上新冠肺炎疫情及俄烏戰爭，導致種植成本急劇上升。若情況持續，農民將轉為種植其他高收入作物，導致稻米產量下降，衝擊全球糧食市場。

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聲明指，泰國和越南會成立專門工作組，與米農及出口商協會通報合作情況，雙方亦同意增加農產品貿易，未來進一步擴至與其他稻米出口商合作。

Ponlaboot表示，雙方代表將新一輪談判摘要及有關建議提交予各自農業部長審議，雖然現時未有具體生效日期，亦無法確定加價能否達成目標，但強調已與「農業戰略夥伴共同邁進第一步」。

美國農業部數據指，泰國與越南佔全球約一成稻榖產量，以及佔全球大米出口約26%。

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責任編輯：郭麗明