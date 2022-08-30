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【俄烏戰爭】諾基亞、愛立信料年底前　全面撤出俄羅斯市場

科技 15:00 2022/08/30

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俄羅斯入侵烏克蘭近半年，不少企業紛紛撤出俄羅斯市場，以示抵制。繼DELL之後，愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）周一亦宣布其全面撤出俄羅斯市場的計劃。愛立信和諾基亞分別指，將於未來幾個月和年底前正式撤出俄羅斯。

【俄烏戰爭】再有西方企業退出　Dell宣布停止俄羅斯所有業務

綜合外媒報道，早於今年4月便宣布無限期暫停在俄羅斯的業務的愛立信，周一（29日）再宣布，未來幾個月將逐步退出俄羅斯市場。其競爭對手諾基亞則於同日表示，計劃於今年年底前關閉大部分俄羅斯業務。

諾基亞發言人又指，到今年年底，該企將會辭退絕大多數在俄羅斯的員工。該企亦已經騰出所有位於俄羅斯的辦公室，但在合法完結當地業務之前，該企仍會保留該些設施。

隨著愛立信和諾基亞正式結束俄羅斯業務，市場預料該國的移動運營商MTS和Tele2將會更加依賴華為和中興通訊等中國公司，以維持服務。惟MTS和Tele2拒絕置評。

此外，俄羅斯媒體《Kommersant》指，部分愛立信員工將在該企撤出俄羅斯後，跳槽至一間由俄羅斯主要領導層人員自行建立的新科企中工作。對此，愛立信未有作出任何回應。

【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論

【軍事科技】外媒：俄羅斯建反衛星武器系統　可使間諜衛星「失明」

責任編輯：殷凱怡

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