▲ 【美國加息】摩根資管許長泰：美息年底見3.75厘、明年減息或無望 宜專注低增長環境下盈利穩定的優質股

美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole重申加息遏通脹的政策，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指，美國通脹仍是問題，即使繼續加息會導致美國經濟持續一段低迷時間，但聯儲局仍認為，需要採取更多行動，才能控制物價升幅，而近日債息下跌，金融市場流通性收緊，反映聯儲局未來維持鷹派的取態。

8月份通脹及就業數據將左右聯儲局決定

許長泰稱，Jackson Hole舉行前，利率期貨及隔夜掉期指數市場顯示，市場預期美息會於未來6個月見頂，並於2023年開始回落，但鮑威爾講話後推翻這一切，其言論顯示聯儲局願意接受低增長，以換取達成通脹目標，故會維持高息環境，暗示市場不要預期2023年會減息。

鮑威爾決心遏通脹 警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦【下一頁】

現時市場預期，聯邦基金目標利率明年初會升到3.75至4厘見頂。許長泰稱，若聯儲局9月加息75點子，11月加息50點子，12月加息25點子，今年底便會見3.75至4厘水平。他強調，8月份的通脹及就業數據，將左右聯儲局的決定及市場預期。

預期未來數月有更多的盈利預測下調

許長泰指，偏好債券的取態未變，並預期未來數月有更多的盈利預測下調，建議專注於在低增長下盈利穩定的優質股，並預期亞洲的本土需求在全球低增長環境下保持強韌。

大部分東盟經濟體已度過經濟重啟階段，更多東北亞經濟體將於今年稍後步入經濟重啟，相信可帶動本土需求及服務業，但基於美元近期上升，令風險胃納下降，料會對亞洲及新興市場資產構成挑戰。

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編輯：陳韻妍