【旅遊復甦】Booking.com第二季業績公佈　旅遊業趨向疫前水平

▲ 旅遊訂購網站Booking.com公佈2022年第二季業績，反映國際旅遊業正在復甦至疫前水平。(法新社圖片)

旅遊訂購網站Booking.com公佈2022年第二季業績，總收入達43億美元(約337億港元)與2019年同期相比上升百分之十三。反映國際旅遊業正在復甦至疫前水平，期內錄得共2億4600萬房晚預訂，比去年同期增長了百分之十六，相較第一季所錄得下降百分之九的成績有明顯改善。

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當中，國際間的房晚預訂總數佔了45%，比第一季上升了四成，反映了全球旅客對長途旅遊的信心持續增強。隨著Booking.com航班預訂平台持續擴張，機票預訂量比2019年及2021年同期分別增加近兩倍（190%）及百分之31。在第二季曾進行預訂的不重覆顧客人數亦超越了2019年同期，而過去一年未有進行預訂的顧客量以及回頭顧客量亦同時有所增長。

而隨外國放寬入境限制，港人也再次增加搜索目的地資訊，反映準備外遊的意慾，依照Booking.com於2022年7月18日至31日之間進行搜索，且入住日期為2022年8月1日至9月30日之間的記錄。顯示香港旅客搜索最多的目的地，除了本地遊外，尚包括：英國倫敦、新加坡、泰國曼谷、法國巴黎、澳洲黃金海岸、南韓首爾、美國紐約、日本東京及越南會安。

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責任編輯：王浩賢