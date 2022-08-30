Chris Rock拒再主持奧斯卡 唔想「重返犯罪現場」

美國喜劇演員Chris Rock在奧斯卡頒獎禮被韋史密夫掌摑，成為今年一大話題。Chris Rock近日透露，奧斯卡發出邀請，希望他成為明年頒獎禮主持。但Chris Rock表明拒絕，聲稱唔想「重回犯罪現場」。

Chris Rock指被摑後照常翻工 無直接回應Will Smith道歉 【下一頁】

Chris Rock周日（28日）在亞利桑那州（Arizona）表演時，突然提起奧斯卡邀請自己在明年頒獎禮擔任主持。Chris Rock另外表示，亦有收到超級碗廣告邀請。

但Chris Rock已經拒絕兩項邀請，形容再次回到奧斯卡頒獎禮現場等於回到犯罪現場，並把邀請類比為請Nicole Brown Simpson返回遇害前遺下眼鏡的餐廳。奧斯卡主辦方暫時未有回應。

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Chris Rock獲贈「韋史密夫」山羊抽水 自嘲奧斯卡被摑 【下一頁】

Chris Rock亦在演出中大談被韋史密夫（Will Smith）掌摑的感覺，直言對方比自己高大，又戲稱韋史密夫曾出演美國已故拳王阿里（Muhammad Ali）一角，坦承被打其實十分痛。

今年3月的頒獎禮上，韋史密夫因妻子珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）的脫髮問題被Chris Rock開玩笑，繼而上台掌摑對方。韋史密夫及後被禁止出席奧斯卡頒獎禮10年，他事後亦有發影片向Chris Rock道歉。

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責任編輯：吳漢培