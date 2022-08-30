美國女星慶祝母60歲生日釀爭議 一物惹狠批

美國甜美女星斯威尼近來人氣急升，舉動備受關注。斯威尼最近在社交平台上傳慶祝母親60歲生日的照片，惟有賓客在相中皆佩戴一頂紅色帽，款式及上寫字句皆和美國前總統特朗普競選宣傳帽相似。相片引來大量批評，斯威尼其後批評，不應將單純慶生活動演變成政治聲明。

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現年24歲的斯威尼（Sydney Sweeney）上周五（26日）在愛達荷州（Idaho），參與慶祝母親60歲生日的一場鄉村主題派對。派對從舞蹈、機械公牛玩樂裝置都充滿美國鄉村氣息。斯威尼在社交平台Instagram上載數張派對相片，有網民發現一名出席活動的男子身穿一件支持特朗普陣營的上衣。男子和斯威尼母親動作親密，或是她父親。

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相片迅速引來大量關注，其後網民再於斯威尼弟弟Trent的帖文中發現，當日有兩名賓客頭戴紅色，上寫「令60歲再次偉大」（Make Sixty Great Again）的cap帽。斯威尼一家的政治取態迅速引來大量關注，大量網民指摘她及家人是右翼分子，具有種族主義及白人至上思想。

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斯威尼上周六（27日）於Twitter回應批評，指網民過於瘋狂。她強調當日僅是母親60歲生日派對，不應變成荒謬的政治聲明。她呼籲網民停止就相片推論，並再次祝母親生日快樂。

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責任編輯：李俊儀