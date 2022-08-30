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【科網監管】澳洲要求科企28日內公開反虐兒舉措　違者每日可罰299萬元

科技 14:00 2022/08/30

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網絡資訊流動性愈來愈高，亦令網絡世界充斥著許多違法資訊難以監控。近日，澳洲監管機構向Meta、蘋果、微軟（Microsoft）三大科網巨頭發信，要求Meta、蘋果、微軟公開旗下社交媒體中反虐兒的政策及舉措，違者將面臨每日55.5萬澳元（約299萬港元）的罰款處分。

【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論

澳洲網絡監管機構eSafety Commissioner引用澳洲2021年生效的網絡安全法（Online Safety Act 2021） ，並向WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的母公司Meta、丶蘋果丶微軟及旗下的Skype、Snap和Omegle平台發出法律通知，要求該些科企公開其各個社交媒體中的反虐待兒童政策及實際操作情況。

eSafety Commissioner又要求相關的科企在28內回應，否則將向該企收取每日高達55.5萬澳元（約299萬港元）的罰款。

eSafety Commissioner的專員Julie Inman Grant稱，隨著愈來愈多的公司提供加密訊息服務和直播等功能，擔心有關虐待兒童資訊會在這些平台上不受限制地傳播。相關的法案及是次的監管將有助於「揭開科企正在做什麼，和不做什麼」，以此來保護其用戶免受傷害。

據了解，微軟表示已收到相關信件，並計劃在28天內作出回應。Meta及蘋果亦表明已收到通知，惟蘋果未有作出其他評論或回應。Meta則指，目前正在對其進行審查，未有透露會是否會於限期內回應。

【用戶私隱】Google被揭收集39種私隱數據　多蘋果逾2倍

【蘋果動向】彭博：蘋果申請新商標　首款AR裝置名稱曝光

責任編輯：殷凱怡

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