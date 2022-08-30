德國與丹麥合作發展能源島 為擺脫對俄能源依賴

俄烏戰爭爆發後，歐洲多國都加強發展可再生能源，希望擺脫對俄羅斯能源的依賴。德國與丹麥會合作發展離岸風力發電，建設能源島透過海底電纜由能源島連接到德國北部，料到2030年能夠為450萬戶歐洲家庭供電。

馮德萊恩承諾改革市場 歐盟將插手壓低電費 【下一頁】

丹麥能源部長約恩森（Dan Jørgensen）曾表示情況緊迫，希望透過國際合作進一步減少溫室氣體排放，並使歐洲擺脫對俄羅斯石油及天然氣的依賴。

丹麥周一（29日）宣布新協議，將會與德國合作發展博恩霍爾姆島（Bornholm）項目，建設一條470公里的海底電纜由博恩霍爾姆島連接到德國北部。

丹麥與德國目前的離岸風力發電容量分別為1.5吉瓦及1吉瓦，項目將連接到德國電網，而新項目就會將丹麥的離岸風力發電容量為3吉瓦。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）上周五（26日） 表示，博恩霍爾姆島離岸風力發電產生的能源，將為德國所有燃煤發電站裝置容量的超過兩倍。

貝爾伯克指波羅的海國家需要揚帆起航及共同努力，為地區提升可持續發展能力、彈性和安全性設定方向。

貝爾伯克形容博恩霍爾姆島為旗艦項目，有助實現歐洲能源安全及氣候中和這兩項關鍵目標。

近4分1英國人冬天打算唔開暖氣 1成計劃借貸付能源費 【下一頁】

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）一直爭取領先其餘主要工業化國家，到2045年達到停止溫室氣體排放的目標。

德國曾因俄烏戰爭短暫重啟燃煤發電廠，當局為實現這個目標宣布將關閉燃煤發電廠，並在今年内停止進口俄羅斯石油及煤炭，並計劃在未來兩年内停用俄羅斯天然氣。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲