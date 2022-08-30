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【業績︱內房】合生創展半年純利按年升13.5%　派紅股十送一

股市 12:50 2022/08/30

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合生創展半年純利按年升13.5%　派紅股十送一

合生創展 （00754） 截至6月底止，半年純利為63.9億元，按年升13.5%，扣除除稅後投資物業重估收益、除稅後捐贈淨額及其他淨損失後，核心利潤跌90%至5.6億元，主因投資業務表現影響。期內營業額為131.7億元，按年跌18.1%。合生創展擬派紅股十送一，去年同期則派息0.5元。

上半年銷售及預售合約出售的物業總額達168.6億人民幣，按年跌20.6%，其中，物業合約銷售跌23.2%至154.6億元人民幣。期內，毛利率為23%，較去年同期的63%大跌40個百分點，主因投資業務表現影響。

負債對資產比率為66%

集團預期，上半年已落成總建築面積合共約為33.2萬平方米，下半年落成的總建築面積合共約179.7萬平方米。截至6月底止，集團土地儲備約2923萬平方米。

截至6月底止，負債對資產比率為66%，現金及銀行存款為282.6億元。

展望未來，集團將積極推動銷售，加強回款力度，藉助人工智能和大數據等智能化手段，全面提升營運管理效率，從而提高集團的盈利能力。長遠來看，集團將繼續堅持輕重結合的發展路綫，以地產、商業、合生活、基建、投資在內的成熟板塊為基礎。

更多【內房危機】消息    

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編輯：袁諾曦

港股 合生創展（00754）

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