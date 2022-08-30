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【打卡好去處】《明日戰記》上映4日票房破2,000萬 即日起銅鑼灣舉行免費電影道具展覽 同場發售紀念品及周邊產品

理財智慧 14:38 2022/08/30

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由古天樂總監製及領銜主演的港產科幻片《明日戰記》，上映4日香港票房衝破2,000萬元，剛過去周日香港單日票房更達600萬元，足見電影在本港的受歡迎程度。有見及此，天下一電影發行公司由即日起至9月14日，特別於銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫AMAZ舉行《明日戰記》電影展覽。

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

是次展覽以電影內容為主題，展出部分拍攝時使用之戲服及道具，當中有不少讓參觀者「打卡」的擺設，例如幾個主要角色的戲服，泰來（古天樂飾）的26號動力重裝甲配件、基因子彈箱、H8炸彈等，並有視覺藝術家利志達為電影繪製之故事板及手繪版海報，更有以6萬多粒Lego、歷時2個月去設計及砌出的樂高1:1動力重裝甲。

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主辦單位希望藉著這次展覽，向大眾展示更多關於《明日戰記》的點滴，現場展示的《明日戰記》的實物道具製作精細，能感受到團隊如何跨越重重艱難，製作到屬於香港的最大規模科幻電影，就如電影裡的主角們，他們有同樣的初心，不放棄、打不死，要守著對別人及對自己的承諾, 他們共同相信可以跨越所謂「不可能」的目標──「結局係點，由我地決定」。

【延伸閱讀】 《明日戰記》推出特別收藏版NFT加手機遊戲 電影主角古天樂親臨電腦節現場宣傳

【延伸閱讀】港產科幻片可以有幾勁？古天樂《明日戰記》最新曝光 總製作額達4.5億元下月公映

獻唱電影主題曲《明日之明日》之兩位歌手ANSONBEAN及Winka@COLLAR，今日率先參觀了多個展覽打卡位。兩人第一次見到電影中出現過的戲服及道具大叫興奮，Winka@COLLAR分享：「今日現場見到電影裡面出現過的道具同戲服覺得好不可思議，我沒想過電影公司妥善地保存著戲中的重要道具，更有機會近距離看到古天樂先生所穿著的裝甲同槍。 我今日一直影相也不捨得放下道具槍啊！」ANSONBEAN更表示：「頭先親身見到『基因子彈』做得很仔細，係整個展覽中我最喜愛的展品。實物拍攝時用的槍十分迫真和有重量，感受到當時演員如果著住裝甲再拎住槍，一定十分吃力。剛才我們拎著槍影相，都覺得自己即刻入戲，成為了一分子！」

《明日戰記》紀念品及周邊產品：

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《明日戰記》電影展覽

日期：即日起至9月14日

時間：中午12時至晚上9時

地點：銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫全層

免費入場參觀，現場並有電影迷你海報免費索取

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責任編輯：嚴浩文

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