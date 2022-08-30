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【業績│醫藥股】四環醫藥半年少賺93%、中期息連特別息3.3分　續出售仿製藥業務以換資金發展醫美及生科板塊

股市 12:41 2022/08/30

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【業績│醫藥股】四環醫藥半年少賺93%、中期息連特別息3.3分　續出售仿製藥業務以換資金發展醫美及生科板塊

四環醫藥 （00460） 上半年純利下降93.4%至4040萬元（人民幣，下同），派中期息0.1分及特別股息3.2分。期內總收益下降23.2%至14.64億元，主要受累於內地疫情持續發展及醫藥行業政策變化的影響。仿製藥業務收益減少18.3%至12.33億元，經營溢利亦跌25.4%至6.83億元。創新藥業務及其他業務收益約1.326億元，下降4.9%。

醫美業務收益大跌六成

醫美業務收益及分部經營溢利分別約9860萬元及約4160萬元，分別下降61.8%及79.1%，主要是受到疫情影響較重的下游終端營業停擺，物流受阻，消費者消費力減少，從而傳導至上游出貨量減少等緣故的影響。

集團持續加大的研發投入，打造超過百款醫美及生物製藥產品管線，快速推動本集團產品管線的研發進展，上半年研究及開發開支增長37.1%至約4.57億元。

四環指，未來將有選擇性的剝離盈利能力持續走低、受政策影響較大的傳統仿製藥業務後，令整體盈利結構將得以有效的改善和提升，而剝離相關業務所獲得的現金資產的收入，將為創新業務騰出空間，進一步將管理重心及公司資源聚焦在具有較高增長性和較高利潤率的醫美板塊，以及具有價值高增長性的生物醫藥板塊。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

相關文章：【新股IPO】華潤集團據報有意私有化四環醫藥　四環醫藥澄清：內容不屬實

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 疫情 醫美 醫藥股 純利 四環醫藥（00460）

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