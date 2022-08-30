【業績｜內房股】碧桂園半年核心淨利潤跌68%至約49億元人幣　不派息

▲ 【業績｜內房股】碧桂園半年核心淨利潤跌68%至約49.1億元人幣 不派息

碧桂園 （02007） 截至6月底止，上半年總收入按年跌30.9%至約為1,623.6億元（人民幣，下同），純利跌95.9%至6.1億元，剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後，核心淨利潤跌67.7%至約49.1億元。碧桂園不派中期息，去年派每股人民幣20.98分。

碧桂園半日跌0.8%，報2.58元。

期內，碧桂園合同銷售金額約1,851億元，歸屬公司股東權益的合同銷售面積約2,348萬平方米，回款率達到92%。

截至6月底止，集團可動用現金餘額約1,479.8億元，其中，現金及現金等價物為1234.8億元；總借貸約為2,936.8億元，相較去年底下降7.6%，淨借貸比率48.1%，連續多年維持60%以下的低位。期末，公司淨經營性現金流為正，淨額約為52.5億元。

碧桂園指，今年上半年，集團已有1,070批次共計25萬套房屋如期交付，165個項目實現了「交付即交證」，以實際行動履行企業的社會責任、予行業以信心。

另外，集團分別在佛山、張家口、蘭州等地獲取低溢價率的土地，共計新獲取9個項目，權益地價約61億元。未來，集團將繼續聚焦核心區位，佈局供需關係良好的城市，獲取優質的土儲資源，支撐未來業績發展。

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編輯：姚卓然